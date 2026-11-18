Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026, con anuncios de crecimiento profesional, nuevas oportunidades y estabilidad económica para algunos signos del zodiaco.

De acuerdo con la tirada de tarot, la carta de El Carruaje guía a los nacidos bajo el signo de Cáncer, incluyendo a quienes tienen este signo lunar o ascendente. La predicción anticipa una semana de éxito y avances, con la recomendación de no detenerse y continuar trabajando por sus objetivos.

La astróloga también señala que será un periodo favorable para resolver conflictos del pasado que impedían avanzar. Además, aconseja aprovechar esta etapa para continuar estudiando, fortalecer la preparación profesional y concentrarse en construir un patrimonio propio.

En el plano personal, Mhoni recomienda mantener la discreción y evitar compartir los proyectos y planes con otras personas. También anticipa oportunidades para conocer personas compatibles y establecer nuevos vínculos.

Otros signos también aparecen favorecidos en el ámbito laboral. Para Capricornio, representado por la carta de El Loco, se anuncia una etapa de crecimiento y creatividad en el trabajo, con energías alineadas para avanzar en nuevos proyectos.

En el caso de Escorpio, las predicciones apuntan a importantes reconocimientos profesionales y mayor estabilidad económica.

Mientras que Aries, bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, podría recibir una propuesta laboral y un ingreso extra, por lo que la recomendación es no temer a las nuevas decisiones.