Un grupo de estudiantes se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un divertido momento durante una exposición escolar que terminó con una inesperada caída.

Todo parecía estar bajo control. Dos estudiantes movieron un telón para dar paso a uno de sus compañeros, quien ingresó completamente caracterizado como el dios Inti, listo para interpretar su papel y darle un toque especial a la presentación.

El escenario estaba preparado y hasta tenía un trono dorado para recibir al protagonista. Sin embargo, había un pequeño detalle que nadie tomó en cuenta: la silla era parte de la utilería y estaba construida con cajones.

Con toda la solemnidad de un dios, el estudiante se sentó en el trono, pero la estructura no soportó el peso y se vino abajo en cuestión de segundos.

La escena fue compartida en redes sociales.