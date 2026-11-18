La capacidad de David Beckham (51 años) para monetizar prácticamente cualquier producto comercial lo ha catapultado a la categoría de multimillonario. No obstante, el imperio empresarial del excapitán de la selección inglesa se ha visto gravemente dañado en los últimos días.

Según consta en una demanda presentada ante el Tribunal Supremo de Nueva York, Beckham ha emprendido acciones legales contra el gigante cosmético Coty tras descubrir que sus fragancias se ofrecen en estaciones de servicio y en la cadena británica Poundland.

El escrito judicial presentado por DB Ventures -la sociedad creada para gestionar sus negocios, marcas y derechos comerciales- describe la "conmoción y consternación" experimentadas por su equipo al constatar que los perfumes de Beckham se vendían en una gasolinera.

"¿Cómo pudo haber sucedido esto?", plantean los letrados de la firma en la demanda, respondiendo a su propia pregunta al atribuir la maniobra a la "desesperación y la codicia" de su histórico socio comercial.

A lo largo de la demanda, los representantes legales de Beckham ponen especial énfasis en blindar su posicionamiento en el mercado prémium.

Recalcan su condición de "icono mundial", subrayando que es "una de las figuras más emblemáticas e influyentes en la moda y los negocios deportivos".

Añaden que su "marca global de renombre mundial es sinónimo de excelencia" y que el empresario ha "cultivado cuidadosamente" su "imagen de lujo durante décadas".

La alianza entre Beckham y Coty se remonta a años atrás y abarca la producción de 45 fragancias distintas bajo su nombre, comercializadas habitualmente a un precio aproximado de 20 libras por frasco.

Sin embargo, DB Ventures acusa ahora a la multinacional de haber desviado cerca de 24 millones de dólares en productos de la marca hacia "canales de distribución no autorizados".

"Coty distribuyó las fragancias de David Beckham a través de la cadena de tiendas de bajo coste Poundland, lo que permitió que el producto se vendiera a precios de tienda de un dólar y asoció la marca David Beckham con productos baratos y con descuento", sostienen.

Por este presunto deterioro reputacional y por incumplimiento contractual, Beckham reclama una indemnización total por daños y perjuicios de 41 millones de dólares -unos 31 millones de libras esterlinas.

Adicionalmente, el equipo del exfutbolista sostiene que Coty declaró ventas inferiores a las reales por valor de 123 millones de dólares, lo que habría supuesto una "estafa" de 6 millones de dólares en regalías impagadas.

Coty ya ha formalizado su escrito de defensa ante la corte neoyorquina solicitando el archivo íntegro del procedimiento.

Aunque la empresa niega que los perfumes se hayan vendido jamás en Poundland -reivindicando al mismo tiempo su derecho contractual a elegir los puntos de venta-, sostiene que el trasfondo real del pleito nada tiene que ver con el prestigio de las gasolineras.

En 2025, la compañía propietaria de los derechos de marca de Beckham, Authentic Brands Group, negoció con Interparfums -rival directo de Coty- el traspaso de la licencia de fragancias, un acuerdo anunciado oficialmente el pasado mes de enero.

Para los abogados de Coty, la demanda es únicamente "un esfuerzo transparente por fabricar una base pretextual" con el fin de romper su vínculo actual.

"No se trata de proteger la marca David Beckham", afirman desde la compañía cosmética.

Denuncian que el objetivo real es ceder el negocio a Interparfums "años antes de que expire el acuerdo en 2028… para propiciar su salida anticipada" tras no lograr que Coty Germany renunciara gratis a sus derechos.

Más allá del cruce de acusaciones, la documentación aportada al tribunal ha dejado al descubierto las blindadas condiciones contractuales que acompañan cada aparición promocional de David.

Según el contrato de licencia suscrito en 2016, Coty está obligada a costear vuelos en primera clase, manutención y hoteles de lujo no solo para Beckham, sino también para dos acompañantes y un guardaespaldas.

Asimismo, las cláusulas limitan sus jornadas promocionales a un máximo estricto de seis horas diarias -computando dentro de ese tiempo las sesiones de peluquería y maquillaje del exfutbolista- y fijan sus regalías en un 7 por ciento sobre las ventas.

Fuente: El Español.