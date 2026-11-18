Un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación Social de una universidad de Oruro quedó sorprendido durante la grabación de un podcast, luego de que, según sus testimonios, una extraña figura con forma de pez apareciera frente a las cámaras.

El supuesto fenómeno fue difundido por el programa televisivo Al Rojo Vivo y despertó la curiosidad de los universitarios, que decidieron iniciar una investigación paranormal.

Oscar Nina, uno de los estudiantes, relató cómo ocurrió el hecho: “Nosotros estamos grabando ahí normal, ¿no? Y al momento que pasa, pues un ROT ahí de frente así”.

La estudiante Alejandra Oblitas también contó que durante la grabación habría escuchado un sonido y sentido que alguien le hablaba al oído. “Lo único era, por no alterar al grupo, era agarrarle y le dije, me hablaron, me hablaron. Y mi compañera, yo vi la sombra y yo dije, no, me voy a morir”, relató.

¿Qué sería la figura que apareció en cámara?

La investigadora paranormal Mylenka Fernández identificó la supuesta aparición como un rod o skyfish, una figura alargada que, según explicó, tendría una apariencia similar a la de un pez.

“Era justamente lo que conocemos como un rod o skyfish, por la forma de pescado que tiene y porque en la imagen se ve claramente como si tuviera vértebras igual que el esqueleto de pescado. Esto pertenece a la criptozoología”, señaló.

Fernández sostuvo que se trataría de una entidad prehistórica que se alimentaría del temor de las personas, aunque esta explicación corresponde a su interpretación del fenómeno.

Los estudiantes también señalaron que habrían identificado un supuesto portal dimensional en el lugar por donde creen que salió la figura. Celia Choque afirmó que esa zona era más fría y que, según su percepción, de allí habría aparecido la entidad.

El caso fue difundido en el programa Al Rojo Vivo

El edificio tiene historias paranormales

El director de Comunicación TV, Julio Rodríguez, indicó que el hecho llamó la atención debido a las historias que circulan sobre el antiguo edificio donde funcionan las aulas de la carrera.

“Se cree que fue real porque sus aulas están en un antiguo edificio. Ya que este edificio justamente tiene bastantes historias, historias muy interesantes sobre situaciones paranormales. Recordemos que este edificio era de propiedad de don Simón I. Patiño”, relató.

Tras la experiencia, los estudiantes aseguraron que continuarán con la investigación y expresaron su interés por conocer más sobre estos fenómenos. Incluso plantearon que se habilite una materia de investigación paranormal para formarse en este campo.

Por su parte, los directivos de la carrera aún no se pronunciaron sobre la propuesta. Los estudiantes también señalaron que se prevé realizar una misa para aplacar a las supuestas entidades.