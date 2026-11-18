Xuper TV, antes conocida como Magis TV, es señalada por expertos en ciberseguridad por solicitar permisos que podrían exponer archivos personales y facilitar la instalación de malware. Estas son las recomendaciones para eliminarla.
18/11/2026 12:43
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La aplicación Xuper TV, antes conocida como Magis TV, está bajo alerta por los riesgos que podría representar para la seguridad de celulares y televisores inteligentes. Investigadores de la compañía de ciberseguridad ESET advirtieron que el programa solicita permisos que podrían permitirle acceder, modificar o eliminar archivos personales, además de facilitar la instalación de software malicioso.
La plataforma permite ver películas y series sin pagar una suscripción mensual, pero se distribuye mediante archivos descargados de sitios externos y no a través de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esta forma de distribución implica que no cuenta necesariamente con los mismos controles de revisión y seguridad que aplican esas plataformas, según el portal Pulzo.
De acuerdo con el análisis de ESET, citado por Blu Radio, entre los permisos identificados está el acceso a fotografías, videos, documentos y grabaciones de audio almacenados en los dispositivos.
Las autorizaciones también podrían permitir modificar o eliminar archivos personales y consultar qué otras aplicaciones están instaladas en el equipo, información que puede revelar hábitos y actividades digitales de los usuarios.
A estos riesgos se suman la posibilidad de recibir notificaciones engañosas y de instalar programas adicionales con malware, un tipo de software malicioso que puede ejecutar acciones sin el conocimiento del propietario.
¿Por qué recomiendan eliminar la aplicación?
La principal preocupación de los especialistas es que una aplicación destinada a reproducir contenido audiovisual solicite permisos que no guardan relación directa con esa función.
Además, al descargarse desde páginas externas, los archivos de instalación pueden estar expuestos a modificaciones de terceros y no cuentan necesariamente con los mecanismos de revisión de las tiendas oficiales.
¿Qué hacer si tiene Xuper TV instalada?
La recomendación de los investigadores es desinstalar la aplicación de celulares y televisores inteligentes. Para hacerlo, se debe ingresar a los ajustes del dispositivo, buscar la lista de aplicaciones y seleccionar la opción para eliminarla.
También aconsejan evitar descargar nuevas versiones desde páginas externas, revisar si existen otros programas desconocidos instalados y mantener actualizado el sistema operativo del equipo.
La advertencia de ESET pone el foco en los permisos que se conceden al instalar aplicaciones externas y en la importancia de verificar su procedencia antes de permitirles acceder a información personal.
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