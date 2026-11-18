La aplicación Xuper TV, antes conocida como Magis TV, está bajo alerta por los riesgos que podría representar para la seguridad de celulares y televisores inteligentes. Investigadores de la compañía de ciberseguridad ESET advirtieron que el programa solicita permisos que podrían permitirle acceder, modificar o eliminar archivos personales, además de facilitar la instalación de software malicioso.

La plataforma permite ver películas y series sin pagar una suscripción mensual, pero se distribuye mediante archivos descargados de sitios externos y no a través de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esta forma de distribución implica que no cuenta necesariamente con los mismos controles de revisión y seguridad que aplican esas plataformas, según el portal Pulzo.

De acuerdo con el análisis de ESET, citado por Blu Radio, entre los permisos identificados está el acceso a fotografías, videos, documentos y grabaciones de audio almacenados en los dispositivos.

Las autorizaciones también podrían permitir modificar o eliminar archivos personales y consultar qué otras aplicaciones están instaladas en el equipo, información que puede revelar hábitos y actividades digitales de los usuarios.

A estos riesgos se suman la posibilidad de recibir notificaciones engañosas y de instalar programas adicionales con malware, un tipo de software malicioso que puede ejecutar acciones sin el conocimiento del propietario.

La aplicación Xuper TV. Foto: Infobae

¿Por qué recomiendan eliminar la aplicación?

La principal preocupación de los especialistas es que una aplicación destinada a reproducir contenido audiovisual solicite permisos que no guardan relación directa con esa función.

Además, al descargarse desde páginas externas, los archivos de instalación pueden estar expuestos a modificaciones de terceros y no cuentan necesariamente con los mecanismos de revisión de las tiendas oficiales.

¿Qué hacer si tiene Xuper TV instalada?

La recomendación de los investigadores es desinstalar la aplicación de celulares y televisores inteligentes. Para hacerlo, se debe ingresar a los ajustes del dispositivo, buscar la lista de aplicaciones y seleccionar la opción para eliminarla.

También aconsejan evitar descargar nuevas versiones desde páginas externas, revisar si existen otros programas desconocidos instalados y mantener actualizado el sistema operativo del equipo.

La advertencia de ESET pone el foco en los permisos que se conceden al instalar aplicaciones externas y en la importancia de verificar su procedencia antes de permitirles acceder a información personal.