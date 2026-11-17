El avance de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y podría modificar las oportunidades de empleo en distintas profesiones.

Un análisis de la IA identifica tres carreras universitarias que enfrentarían mayores desafíos debido a la sustitución de tareas que tradicionalmente realizan los profesionales.

La primera profesión mencionada es Contabilidad, debido a que programas especializados y sistemas de inteligencia artificial ya permiten automatizar actividades como la elaboración de balances, el cálculo de impuestos y la administración de presupuestos.

Estas herramientas podrían reducir la necesidad de personal destinado a labores contables rutinarias.

En segundo lugar aparece Derecho. La automatización puede facilitar la redacción de documentos, la búsqueda de antecedentes jurídicos y la revisión de contratos. Incluso existen plataformas que permiten resolver consultas legales sencillas sin necesidad de recurrir directamente a un abogado.

No obstante, las especialidades más complejas, como el derecho penal, todavía requieren análisis profesional y atención particular de cada caso.

La tercera carrera es Administración de Empresas, un área en la que los sistemas automatizados pueden analizar grandes cantidades de información, anticipar tendencias, gestionar inventarios y optimizar procesos empresariales.

Según el análisis de Gemini, algunas funciones operativas que habitualmente desempeñan los administradores en puestos iniciales podrían ser asumidas progresivamente por estas tecnologías.

Pese a este panorama, la transformación tecnológica no significa que estas profesiones vayan a desaparecer por completo. El principal desafío para los futuros profesionales será desarrollar habilidades que complementen el uso de la inteligencia artificial.