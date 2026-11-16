Alertan sobre un virus que podría seguir dentro de tu Gmail aunque cambies la clave

Un nuevo programa malicioso denominado Remus encendió las alarmas entre especialistas en ciberseguridad por su capacidad para acceder a cuentas de Gmail incluso después de que los usuarios cambien sus contraseñas o cierren las sesiones activas.

Según un informe de la firma de ciberseguridad Hudson Rock, este malware tiene un nivel de persistencia que podría comprometer la seguridad de las cuentas de correo electrónico.

Sin embargo, los investigadores también recomendaron tomar con cautela algunas afirmaciones de los desarrolladores del programa, debido a que podrían exagerar sus capacidades y no necesariamente conseguir acceso a todas las cuentas protegidas con una nueva contraseña, según el portal TN.

De acuerdo con Neowin, Remus pertenece a la categoría de programas conocidos como infostealers, diseñados para robar credenciales e información almacenada en los dispositivos de los usuarios.

Una notificación de nuevo correo en la aplicación de Gmail. Foto: Red Uno

En este caso, el programa utilizaría una interfaz similar a la de Gmail y se relacionaría con el navegador web para acceder a la información que contiene.

Los desarrolladores del malware aseguran que puede eludir las barreras de seguridad de Google. No obstante, los investigadores de Hudson Rock señalaron que una de las posibilidades es que Remus genere una autorización con capacidades reutilizables, que le permitiría mantener el acceso mientras tenga interacción con un navegador que conserve una sesión iniciada.

¿Cambiar la contraseña ya no es suficiente?

Los especialistas de Hudson Rock advirtieron sobre la persistencia que podría alcanzar este tipo de malware, aunque aclararon que las afirmaciones de sus creadores deben ser evaluadas con cautela.

La bandeja de entrada de Gmail junto al logo de Google. Foto: 24 Horas

Según los investigadores, no está demostrado que Remus consiga mantener el acceso a todas las cuentas en las que se modificó la contraseña. Por ello, sus capacidades no deben interpretarse como una vulneración inevitable de cualquier cuenta de Gmail.

Recomendaciones

Ante este tipo de amenazas, los especialistas recomiendan reforzar la seguridad de las cuentas de correo electrónico y otras plataformas digitales mediante las siguientes medidas:

Utilizar contraseñas robustas y difíciles de adivinar.

Activar la autenticación multifactor.

Utilizar llaves de acceso cuando estén disponibles.

Cambiar las contraseñas si se sospecha que una cuenta fue comprometida.

Revisar los dispositivos vinculados y detectar accesos sospechosos.

Comprobar que los números y métodos de recuperación de la cuenta funcionen correctamente.

Además, si existe sospecha de una infección por un infostealer o de un acceso no autorizado, la recomendación es desconectar de Internet el dispositivo afectado y eliminar el programa malicioso antes de volver a iniciar sesión.