WhatsApp prepara nuevos cambios en sus requisitos técnicos que podrían dejar sin acceso a millones de usuarios cuyos dispositivos ya no reciben actualizaciones. La medida apunta principalmente a teléfonos que, por sus limitaciones tecnológicas, no pueden ejecutar las versiones mínimas de los sistemas operativos exigidas por la aplicación.

Meta continúa ajustando la compatibilidad de su servicio de mensajería para dispositivos Android y iPhone. Según la información difundida, desde el 16 de noviembre de 2026, (hoy), varios equipos antiguos quedarán fuera de los requisitos para utilizar WhatsApp.

En el caso de Android, la aplicación exige Android 6.0 o una versión posterior. Para los dispositivos Apple, el cambio anunciado establece que, a partir del 30 de noviembre de 2026, será necesario contar con iOS 15.5 o superior.

Estos ajustes afectan principalmente a teléfonos lanzados hace más de una década y que dejaron de recibir soporte de sus fabricantes. Por ello, antes de pensar en comprar otro equipo, es importante revisar qué versión del sistema operativo tiene instalado el celular y si todavía admite actualizaciones.

¿Qué celulares Android podrían quedarse sin WhatsApp?

Los dispositivos que funcionan con versiones anteriores a Android 6.0 ya no cumplen con los requisitos mínimos de compatibilidad.

Entre los modelos antiguos que podrían verse afectados figuran equipos de Samsung, Motorola, LG y Sony.

La lista incluye:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite.

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD.

LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Sony: Xperia Z y Xperia SP.

Imagen de referencia Pixa.

Es importante aclarar que la antigüedad del teléfono no es el único factor determinante. Lo que realmente define la compatibilidad es si el dispositivo puede actualizarse a una versión de Android admitida por WhatsApp.

¿Qué iPhone podrían perder el acceso a WhatsApp?

Cambio previsto para el 30 de noviembre

Los usuarios de Apple también deberán prestar atención. De acuerdo con la información proporcionada, WhatsApp actualmente admite iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores, pero desde el 30 de noviembre de 2026 exigirá iOS 15.5 como mínimo.

Entre los modelos que no pueden alcanzar esa versión se encuentran:

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

En cambio, modelos como el iPhone 6s y el iPhone SE de primera generación sí pueden ejecutar versiones de iOS 15.5 o posteriores, por lo que cumplen con el requisito señalado.

Antes de cambiar de equipo, es recomendable realizar una copia de seguridad de tus conversaciones, fotografías, videos y documentos.

Para hacerlo:

Abre WhatsApp. Ingresa en Ajustes. Selecciona Chats. Pulsa Copia de seguridad. Elige la opción para realizar una copia y verifica que el respaldo se haya completado.

En Android, las copias pueden almacenarse en Google Drive, mientras que en iPhone se utiliza iCloud.