¿Tienes un examen encima y no sabes cómo organizar todo lo que debes estudiar? ¡No entres en pánico! La inteligencia artificial puede convertirse en una gran compañera de estudio si sabes cómo aprovecharla.

ChatGPT ofrece herramientas que pueden ayudarte a comprender temas complicados, organizar tus apuntes, practicar preguntas y detectar cuáles son tus puntos débiles antes de una evaluación.

Ya sea que estés en el colegio o en la universidad, estos cinco trucos pueden ayudarte a estudiar de manera más organizada, dinámica y efectiva.

1. Convierte tus apuntes en una guía de estudio

¿Tienes demasiadas hojas y no sabes por dónde comenzar? Puedes compartir tus apuntes o documentos con ChatGPT y pedirle que los organice por temas, conceptos y definiciones importantes.

Prueba este comando:

"Organiza este material por temas principales, resume los conceptos más importantes y prepara una guía de estudio para mi examen".

2. Pide que te expliquen los temas difíciles con palabras sencillas

Si lees una y otra vez un tema y todavía no lo entiendes, pídele a ChatGPT que te lo explique como si estuvieras comenzando desde cero.

Prueba este comando:

"Explícame este tema con palabras sencillas, como si tuviera 15 años. Incluye ejemplos de la vida cotidiana y utiliza un lenguaje fácil de entender".

3. Crea un cuestionario para poner a prueba tus conocimientos

Puedes pedirle a ChatGPT que prepare cuestionarios de diferentes niveles y te haga una pregunta a la vez, sin mostrarte las respuestas antes de tiempo.

Prueba este comando:

"Crea un cuestionario de 10 preguntas sobre este contenido. Hazme una pregunta a la vez, espera mi respuesta y después corrígeme explicando mis errores".

4. Simula un examen como si estuvieras frente a tu profesor

¿Quieres saber si realmente estás preparado? Pídele a ChatGPT que actúe como tu profesor y prepare una evaluación de práctica.

Puedes incluir preguntas abiertas, opción múltiple y ejercicios. También puedes solicitar una calificación y una explicación de tus errores.

Prueba este comando:

"Actúa como mi profesor de [materia]. Prepara un examen de prueba con cinco preguntas basadas en estos apuntes. Al finalizar, califica mis respuestas del 1 al 10 y explícame qué debo mejorar".

5. Invierte los papeles: conviértete en el profesor

Este truco puede marcar la diferencia: en lugar de pedirle a ChatGPT que te explique todo, intenta enseñarle tú lo que aprendiste.

Escribe una explicación con tus propias palabras y pídele que identifique errores, conceptos incompletos o información que hayas olvidado.

Prueba este comando:

"Voy a explicarte este tema con mis propias palabras. Analiza mi explicación, identifica mis errores conceptuales y dime qué información importante olvidé mencionar".