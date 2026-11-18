El exoplaneta TOI-2535b, un gigante gaseoso ubicado a unos 1.000 años luz de la Tierra, dejó de ser visible desde nuestra perspectiva en 2026. Sin embargo, no fue destruido ni desapareció del espacio: un equipo internacional de astrónomos descubrió que la influencia gravitacional de otro planeta modificó su órbita e impidió que siguiera pasando frente a su estrella.

La investigación, publicada en la revista científica The Astrophysical Journal Letters y anunciada por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) el 9 de noviembre de 2026, explica que este cambio en la orientación orbital provocó que el planeta dejara de registrar tránsitos observables desde la Tierra.

El hallazgo, representa una oportunidad para estudiar cómo las interacciones gravitacionales pueden modificar las órbitas de los planetas y la evolución de los sistemas planetarios,de acuerdo a los portales Notigram y Xataka.

TOI-2535b está clasificado como un Júpiter caliente, un planeta gaseoso de grandes dimensiones que orbita muy cerca de su estrella. Completa una vuelta a su alrededor cada 8,25 días y fue observado durante aproximadamente siete años mediante el telescopio espacial TESS de la NASA y otros observatorios.

Durante ese tiempo, los astrónomos registraron sus pasos periódicos frente a la estrella. Sin embargo, comenzaron a detectar anomalías: los tránsitos se adelantaban o retrasaban hasta seis horas respecto a los horarios previstos.

Además, las disminuciones en el brillo de la estrella eran cada vez más débiles y breves, hasta que entre 2025 y marzo de 2026 el planeta dejó de aparecer en los registros de observación.

Imagen ilustrativa de un satélite en órbita, frente a un fondo estrellado. Foto: Next Dimension

La gravedad de otro planeta habría cambiado su órbita

Tras analizar las observaciones, los investigadores identificaron la influencia de un segundo planeta en el mismo sistema estelar, cuya masa sería al menos similar a la de Saturno.

Según el estudio, la interacción gravitacional entre ambos cuerpos provoca que sus órbitas tengan diferentes inclinaciones. Esta fuerza hace que TOI-2535b experimente un movimiento de bamboleo que modifica continuamente la orientación de su trayectoria.

El fenómeno, conocido como precesión nodal, ocasionó que el planeta dejara de cruzar frente a su estrella desde la línea de visión de la Tierra. Para investigar este comportamiento, el equipo también recurrió al espectrógrafo NEID, instalado en el telescopio WIYN del Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Arizona.

Podría volver a ser visible en 30 a 50 años

Aunque TOI-2535b ya no puede observarse mediante sus tránsitos, los astrónomos estiman que podría volver a pasar frente a su estrella desde la perspectiva terrestre dentro de 30 a 50 años.

El caso es particularmente relevante porque permite observar cómo la influencia de otro planeta puede alterar la orientación orbital de un gigante gaseoso en un periodo relativamente corto.

A diferencia de otros sistemas estudiados anteriormente, en los que las variaciones orbitales estuvieron relacionadas con la influencia de estrellas, en TOI-2535b el principal responsable sería otro planeta gigante. De esta manera, su desaparición aparente no significa que haya dejado de existir, sino que cambió su posición respecto a nuestra línea de observación.