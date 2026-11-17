¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente sabes usar todas las herramientas que tienes en el control remoto de tu televisor? Aunque lo utilizamos todos los días, un porcentaje abrumador —nada menos que el 90% de las personas— ignora las funciones avanzadas y atajos ocultos que esconde este dispositivo.

A continuación, te explicamos para qué sirven realmente botones clave como SETTINGS, INPUT, HOME, INFO, CC y los tradicionales botones de colores, los cuales pueden cambiar por completo tu experiencia frente a la pantalla, según información del portal Full Arprendizaje.

Los secretos mejor guardados de tu control remoto

El poder del botón SETTINGS: Si dejas presionado este botón durante unos 3 segundos, en muchos modelos de Smart TV se abre de manera directa el menú completo de ajustes. Esto te ahorra tener que ingresar primero a HOME y buscar la opción entre los iconos, permitiéndote modificar rápidamente parámetros como la imagen, el sonido o la red.

El botón SETTINGS permite acceder rápidamente al menú de ajustes de la Smart TV. Foto: Full Aprendizaje.

Lo que el botón INFO revela: Este botón va mucho más allá de mostrarte qué canal estás viendo en un momento dado. Al presionarlo, puedes comprobar la calidad real en la que entra la señal (si es alta definición HD, 4K o si cuenta con tecnología HDR). Así sabrás con certeza si la serie o película que estás reproduciendo se ve realmente en la calidad prometida.

El botón INFO muestra detalles del programa y de la señal que recibe el televisor. Foto: Full Aprendizaje.

Agilidad con INPUT o SOURCE: Te permite cambiar de manera inmediata entre las diferentes fuentes de entrada de tu televisor, facilitando el paso entre puertos HDMI, dispositivos USB o la antena convencional.

El botón INPUT o SOURCE permite cambiar entre las distintas entradas de la Smart TV. Foto: Full Aprendizaje.

Acceso directo con HOME: Funciona como la vía rápida para regresar en cualquier momento al menú principal de tu Smart TV.

El botón HOME ofrece un acceso directo al menú principal y a las aplicaciones del televisor. Foto: Full Aprendizaje.

Comodidad con el botón CC: Facilita la activación de los subtítulos en tus películas y series favoritas sin necesidad de navegar por menús complejos.

El botón CC permite activar los subtítulos en películas y series Foto: Full Aprendizaje..

El misterio de los botones de colores: Lejos de ser un detalle meramente estético, en muchos televisores los botones rojo, verde, amarillo y azul sirven para acceder al teletexto, ejecutar funciones rápidas o realizar acciones interactivas dentro de distintas aplicaciones.

Los botones de colores pueden ofrecer accesos rápidos al teletexto y otras funciones del televisor. Foto: Full Aprendizaje.

Ten en cuenta que el comportamiento exacto de estos botones puede variar ligeramente dependiendo de la marca de tu televisor. ¡Pruébalos hoy mismo en casa y descubre cuáles de estas funciones están activas en tu equipo!