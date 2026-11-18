Durante una transmisión especial realizada este miércoles 18 de noviembre a través de El Heraldo de México, la astróloga Mhoni Vidente lanzó una inquietante advertencia sobre un posible atentado en Estados Unidos durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

"La situación se va a complicar el día de Thanksgiving, el viernes 27 de noviembre, pues otra vez habría un atentado. Todo el mundo sale de viaje, todo el mundo compra, están en la cena. Están las cosas muy complicadas. El 27 es el número del apocalipsis", dijo Mhoni.

Un panorama complejo para el próximo año

En relación con las consecuencias ligadas al número 27, la vidente adelantó que el 2027 será un año "complicado" en materia de pandemias, guerras, geopolítica y atentados contra líderes mundiales.

Durante su intervención, la astróloga enumeró cuatro visiones específicas que, según sus declaraciones, marcarán el rumbo global durante la próxima gestión:

"Se visualiza la caída de una de las iglesias más importantes en Francia, que es Notre dame".

"Viene la revelación de todos los extraterrestres".

"Va a seguir la clonación de animales, por eso los animales prehistóricos que se han visto".

"Hay un virus completamente agresivo que se mutó totalmente".

Las recientes declaraciones sobre el cierre de noviembre y las proyecciones para el 2027 rápidamente captaron la atención de los usuarios en plataformas digitales.