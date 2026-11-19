Un conductor agredió físicamente a un agente de Tránsito en la calle Andrés Ibáñez de Santa Cruz de la Sierra este martes, luego de que su motorizado fuera engrampado por estacionarse en un sitio prohibido.

El director departamental de Recaudaciones, coronel Walter Laguna, confirmó el origen del incidente al señalar que “una persona que estaba en el lugar habría dejado estacionado su vehículo justo en el letrero que dice ‘No estacionar’”.

Escalada de violencia y reacción policial

Tras cancelar la boleta de infracción, el chofer exigió premura para liberar su automóvil y, molesto por el ritmo del procedimiento, arrojó al suelo el teléfono móvil del uniformado, desatando un intercambio de puñetes y patadas que dejó al agente sangrando y dos celulares destrozados.

Respecto a este cruce, el coronel Laguna explicó que el infractor “le quitó el teléfono, se lo tiró al suelo y el policía lamentablemente, tal vez estresado, ha reaccionado de la misma manera y lo golpearon al policía”.

Cuando el altercado parecía haber cesado, dos efectivos policiales llegaron como refuerzo para reducir al ciudadano ante los pedidos de calma de los transeúntes que filmaban la escena.

Finalmente, la autoridad policial informó que el sujeto “ya está aprehendido por los delitos de obstrucción al trabajo de la policía, por lesiones graves y leves, y por daño económico al Estado, porque lamentablemente esta persona dañó el vehículo en el que lo estaban trasladando”.