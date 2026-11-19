Tras horas de tensión y un masivo despliegue de seguridad, las fuerzas del orden retomaron el control al interior del penal de máxima seguridad de El Abra, en el municipio de Sacaba, dando paso al ingreso de peritos especializados del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y personal del Ministerio Público para iniciar las pericias técnicas que permitan esclarecer los hechos violentos registrados esta tarde.

El equipo forense ingresó al recinto penitenciario equipado con todo el instrumental necesario para el levantamiento de evidencias y la recolección de pruebas balísticas y criminalísticas en el sector del incidente. De manera paralela, el movimiento en las puertas del penal comenzó a cambiar de dinámica: varias patrullas vacías ingresaron al complejo para replegar y retirar gradualmente a los efectivos policiales de grupos tácticos que intervinieron en el operativo de contención.

Estado de salud de Alberto Zeballos

Respecto a la situación del exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se confirmó que permanece al interior del centro penitenciario y no fue evacuado a ningún nosocomio externo.

De acuerdo con verificaciones realizadas en el Hospital Clínico Viedma, el Hospital Solomon Klein (de Sacaba) y una clínica privada —instancias donde también pudo realizar constataciones la Defensoría del Pueblo—, no existe registro de ingreso del exautoridad judicial. Las fuentes en el lugar señalan que Zeballos presenta únicamente contusiones leves y está siendo atendido por personal médico dentro de su propia celda bajo estricto resguardo.

Aunque el ingreso y salida de patrullas continúa en los alrededores del recinto de Sacaba, las operaciones tácticas de control han concluido. Se aguarda que en las próximas horas las autoridades policiales y de la Fiscalía emitan el informe oficial consolidado con el saldo definitivo y las causas del suceso.