Una historia de amor marcada por la oposición familiar dentro de una colonia menonita del oriente boliviano escaló hasta convertirse en un complejo conflicto judicial internacional. David Wiebe Martens, de 20 años, cumple ya dos meses recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, a la espera de que la justicia paraguaya resuelva un pedido de extradición solicitado desde Bolivia por el presunto delito de trata de personas.

La denuncia fue interpuesta en territorio boliviano por los padres de su esposa, Sara Loewen Fehr, de 19 años, quienes nunca aceptaron el noviazgo ni el posterior matrimonio de la pareja.

El escape de Pailón y una boda a escondidas

Ambos jóvenes son ciudadanos paraguayos de origen menonita que residían desde hace años junto a sus familias en la colonia Neuland Tunas, ubicada en el municipio cruceño de Pailón. Tras mantener un noviazgo de cuatro años, la pareja decidió formalizar su relación, pero chocó con el rotundo rechazo de los padres de Sara, quienes, según el relato de los allegados, tenían otros planes matrimoniales para ella dentro de la comunidad.

Ante la presión familiar, el 18 de enero de 2026 ambos abandonaron Bolivia y viajaron hacia Paraguay, estableciéndose en la colonia Río Verde, en el departamento de San Pedro, lugar de origen de sus familias.

Sin embargo, el conflicto dio un giro dramático pocos días después. De acuerdo con la denuncia presentada por la propia Sara ante el Ministerio Público paraguayo, el 26 de enero fue interceptada bajo engaños por sus tías y subida a la fuerza a un vehículo por sus tíos, quienes la trasladaron hasta la frontera con Brasil (Corumbá) para entregarla a su padre. La joven relató que fue ingresada contra su voluntad en una clínica psiquiátrica en Santa Cruz de la Sierra durante 18 días, hasta que logró salir y reencontrarse con David en Paraguay. Finalmente, a fines de abril, la pareja contrajo matrimonio civil.

Un agente de Interpol custodia al detenido esposado durante un procedimiento.

La denuncia en Bolivia y la captura de Interpol

En paralelo, los padres de la joven acudieron a la justicia boliviana y denunciaron a Wiebe Martens por presunta trata de personas, alegando que su hija había sido trasladada fuera del país bajo engaños. El proceso avanzó bajo normativas regionales del Mercosur y derivó en una orden de captura internacional con fines de extradición, delito que en la legislación boliviana conlleva penas de hasta 15 años de cárcel.

El 18 de septiembre de 2026, agentes de Interpol Paraguay detuvieron a Wiebe Martens en la colonia Río Verde y lo trasladaron a la cárcel de Tacumbú.

La joven protagonista de esta historia pide la liberación de su esposo.

El testimonio de la esposa y un fallo judicial polémico

Desde el inicio del proceso, Sara Loewen Fehr ha declarado ante fiscales y medios de comunicación que es mayor de edad, que viajó a Paraguay por decisión propia y que jamás sufrió coerción ni privación de libertad por parte de su esposo. Tanto ella como la defensa legal de David, encabezada por el abogado Carlos Rodríguez, sostienen que la denuncia penal en Bolivia es una maniobra de sus padres para anular su matrimonio y separarlos por motivos religiosos y familiares. Asimismo, la Fiscalía paraguaya abrió una causa paralela e imputó a los tíos de la joven por el presunto rapto ocurrido en enero.

El caso sumó un nuevo capítulo de controversia el pasado 6 de noviembre. A las 10:00 de la mañana, el juez penal de garantías paraguayo José Agustín Delmás ordenó la libertad inmediata de Wiebe Martens, argumentando que el Estado boliviano aún no había formalizado por la vía diplomática el exhorto de extradición. No obstante, apenas cinco horas después, a las 15:00, el mismo magistrado revocó su resolución y dispuso que el joven regresara a prisión preventiva en Tacumbú mientras se define su entrega a las autoridades de Bolivia.

Mientras la defensa cuestiona el cambio de criterio judicial en Asunción, la joven esposa insiste en su pedido de libertad para su marido y teme que, de concretarse la extradición a Santa Cruz, la influencia de su familia complique aún más su situación legal.