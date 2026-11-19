La familia de un bebé de apenas un mes de nacido pide desesperadamente la ayuda de la población y de las autoridades para dar con su paradero, luego de que fuera raptado la mañana de este miércoles en el municipio de Quillacollo. El menor fue identificado como Ehitan Gael Ramos Romero.

La víctima es una joven madre de 18 años, quien ya tiene otro hijo de dos años y rara vez salía de su vivienda tras el parto. Según el testimonio de la tía del bebé, una conocida de su antiguo trabajo, identificada solo como Lourdes, se contactó con ella desde Cochabamba bajo la promesa de regalarle ropa para el recién nacido e invitarla a comer.

De acuerdo con el relato de la tía, la joven fue recogida en Cochabamba alrededor de las 09:30 y trasladada hasta Quillacollo cerca de las 10:00.

La tía señaló que a la madre le dieron un refresco dentro del vehículo que, al probarlo, tenía un sabor agrio. Minutos después de llegar al sector de la avenida Waldo Ballivián y las inmediaciones de la plaza Bolívar, la joven compró comida y, a los diez minutos, comenzó a sentirse desorientada y a perder claridad mental, mientras la mujer que la acompañaba cargaba al bebé.

En medio de la confusión, la conocida le dijo que iría a comprar pollo y otra mujer indicó que iría al baño, dejándole encargada una bolsa para que la cuidara. Al cabo de unos instantes, la madre notó que el bebé ya no estaba.

Registros de video captaron alrededor de las 10:32 el momento en que una de las implicadas se retira con el lactante. Según la denuncia familiar, los responsables —entre tres y cuatro personas, incluyendo al menos dos mujeres y un hombre— escaparon con rumbo desconocido a bordo de un automóvil de color verde.

Movilización y pedido de auxilio

Tras percatarse de la sustracción, la familia sentó la denuncia ante la Policía, que inició las investigaciones y operativos para ubicar a los autores y rescatar al recién nacido.

"Eso por favor, población de Cochabamba, ayúdenos a encontrar a mi sobrinito, tiene un mesecito de nacido... Por favor, devuélveme a mi sobrinito", clamó entre lágrimas la tía del menor.

La familia solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del bebé o reconozca a los implicados o al vehículo comunicarse de inmediato con la Policía o al teléfono 707-27367.