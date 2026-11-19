Un ciudadano reincidente que ya contaba con antecedentes por atacar a un efectivo del orden protagonizó una nueva y violenta agresión contra un agente de Tránsito este martes en la calle Andrés Ibáñez de Santa Cruz de la Sierra, luego de que su motorizado fuera engrampado por mal estacionamiento.

El director departamental de Recaudaciones, coronel Walter Laguna, confirmó la situación al señalar que el implicado “ya tiene antecedentes de haber golpeado anteriormente de la misma manera a otro policía y que esta vez vamos a proceder como se debe y vamos a ir hasta las últimas consecuencias con este tipo de personas”.

La sorpresa entre la población creció cuando en las redes sociales comenzó a circular un registro de video de hace tres años, en el cual se observa al mismo sujeto propinando un golpe en pleno rostro a otro uniformado durante una revisión técnica vehicular.