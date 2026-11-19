La fecha de inicio de las vacaciones escolares continúa en suspenso para las familias bolivianas, debido a que el Ministerio de Educación condiciona el cierre de actividades al cumplimiento de los 200 días de labores y a la resolución de las movilizaciones del Magisterio.

Durante su visita a Santa Cruz, el ministro Ricardo Sanjinés señaló que “no puedo darles las fechas ahora con exactitud porque estamos todavía en conflicto con los maestros”.

La autoridad explicó que el calendario final dependerá directamente de los acuerdos que se alcancen para levantar las medidas de presión en el sector educativo.

“Y en función a cómo vayamos solucionando los casos, vamos a definir la fecha específica del cierre”, puntualizó Sanjinés al detallar el panorama actual.

A pesar de los retrasos generados por las protestas, la cartera de Estado ratificó que cada departamento aplicará su propio cronograma regionalizado para alcanzar la meta anual de enseñanza.

En esa línea, el titular de Educación enfatizó que “nuestra intención es, como al principio se había dicho, que se cumplan 200 días efectivos de clase”.