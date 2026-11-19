El gerente general de la Distribuidora de Electricidad de La Paz (Delapaz), Miguel Ángel Núñez Gaspar, enfrenta una acusación formal por presuntos contratos lesivos al Estado, relacionados con la compra de un terreno en la ciudad de El Alto durante la gestión 2020. El caso habría generado un presunto daño económico de Bs 1.392.000 y, según los denunciantes, el proceso judicial permanece paralizado desde 2023.

La situación fue cuestionada por representantes de la empresa EmprelPaz y dirigentes de las 20 provincias del departamento, quienes exigen que el Ministerio Público acelere las investigaciones y se establezcan responsabilidades. También observan que Núñez Gaspar haya vuelto a ocupar la gerencia de DELAPAZ pese a la acusación fiscal.

"Yo lo voy a fiscalizar, pierdan cuidado, porque Delapaz es de todos los paceños", advirtió la diputada de la Alianza Unidad, Julieta Jiménez, quien anunció que iniciará acciones de fiscalización en la empresa.

Acusación por contratos lesivos al Estado

De acuerdo con los antecedentes del caso, la investigación está relacionada con la adquisición de un terreno en la ciudad de El Alto, durante 2020. La operación habría ocasionado un perjuicio económico de Bs 1.392.000 debido a observaciones sobre la propiedad y la situación legal del inmueble.

La acusación formal presentada por el Ministerio Público alcanza a Miguel Ángel Núñez Gaspar, Marco Antonio Pinto Calisaya y Raúl Antonio Saavedra Careaga, por el presunto delito de contratos lesivos al Estado. También incluye a Rodrigo Bernardo Cardoso Bacafre, por contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

La Fiscalía solicitó que los acusados sean sometidos a juicio oral y pidió una sentencia condenatoria con la pena máxima establecida por la normativa penal.

Diputada anuncia fiscalización

La diputada Julieta Jiménez cuestionó que Miguel Ángel Núñez Gaspar haya retornado a la gerencia general de Delapaz mientras enfrenta una acusación formal por este caso.

"Comprando un terreno ha hecho malversación de fondos, entonces ahora lo premian restituyéndolo nuevamente al cargo, ¿qué les parece, señores?", manifestó.

La parlamentaria anunció que revisará los antecedentes del proceso ante el Ministerio Público y solicitará información sobre las circunstancias que permitieron la restitución del gerente en sus funciones.

Un equipo de prensa llegó hasta las instalaciones de Delapaz para conocer la versión de Núñez Gaspar. Sin embargo, trabajadores informaron que se encontraba de viaje en Santa Cruz de la Sierra. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo un pronunciamiento oficial.

Provincias exigen devolución de bienes de Emprelpaz

En paralelo, representantes de las 20 provincias de La Paz exigieron la devolución de los predios, áreas de operación y bienes de EmprelPaz, una demanda que, según indicaron, se mantiene desde hace más de una década.

Los dirigentes cuestionaron la actuación de los actuales responsables de Delapaz y señalaron que existirían obstáculos para concretar la devolución de los bienes reclamados.

"Una situación insólita, es parte acusada, víctima y acusado dentro del mismo proceso. La Fiscalía ha solicitado 10 años de cárcel; sin embargo, a la fecha el juicio oral ya tarda tres años. Exigimos que la Fiscalía de La Paz acelere el proceso", manifestó uno de los representantes.

Los sectores movilizados pidieron que se esclarezca la situación de la empresa y se avance en las investigaciones para evitar que el caso permanezca sin una resolución judicial.