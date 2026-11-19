Un accidente de tránsito registrado en inmediaciones de la plaza Eguino, en la ciudad de La Paz, dejó una mujer de aproximadamente 45 años fallecida y siete personas heridas, luego de que un minibús perdiera el control mientras descendía por la calle Tumusla.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Departamental de Tránsito, el motorizado impactó inicialmente contra otro vehículo y posteriormente arrolló a una mujer. El minibús continuó su recorrido hasta colisionar contra un camión que transportaba una carga de cemento, donde finalmente quedó detenido.

Siete personas fueron trasladadas al hospital

La autoridad policial informó que siete personas resultaron heridas y fueron evacuadas al Hospital Arco Iris para recibir atención médica.

"Como primer reporte médico tenemos que ninguna de estas personas tiene riesgo de vida, sin embargo, obviamente hay personas que están lesionadas y están policontusas", informó la directora departamental de Tránsito.

Testigos del hecho señalaron que el minibús circulaba a gran velocidad y que, tras perder el control, alcanzó a varios comerciantes y peatones que se encontraban en el sector.

Conductor fue aprehendido

El conductor del minibús fue aprehendido y trasladado a dependencias de la Dirección Departamental de Tránsito, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.

La autoridad confirmó que se le practicó la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue cero, por lo que descartó que estuviera bajo influencia del alcohol.

Las investigaciones buscan establecer las circunstancias en las que el conductor perdió el control del vehículo y determinar las responsabilidades por este hecho que dejó una víctima fatal y siete personas heridas.