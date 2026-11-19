La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una marcha nacional para el próximo viernes 27 de noviembre, en respaldo al magisterio urbano y en defensa de la educación pública, fiscal y gratuita. La determinación fue asumida tras una asamblea de emergencia realizada por la dirigencia sindical.

El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó que la movilización tendrá carácter pacífico y contará con la participación de los sectores afiliados al movimiento obrero y campesino en los nueve departamentos del país.

"Esta marcha es pacífica. Hay que reafirmar y recalcar que no hay aquí ningún tinte político de nada, solamente es de carácter reivindicativo", manifestó Argollo.

Movilización en los nueve departamentos

El dirigente explicó que las centrales obreras departamentales y regionales serán las encargadas de coordinar la movilización en sus respectivas regiones, con el objetivo de demostrar la unidad de los sectores sociales y laborales.

La convocatoria responde principalmente al conflicto que mantiene el magisterio urbano con el Gobierno por el rechazo a la propuesta de descentralización educativa.

Argollo sostuvo que la defensa de la educación pública es una responsabilidad compartida y recordó que la educación fiscal y gratuita está contemplada en la Constitución Política del Estado.

Piden consensuar cambios en la educación

El ejecutivo de la COB señaló que la organización no se opone a realizar mejoras en el sistema educativo, pero pidió que cualquier reforma sea construida mediante el diálogo y la participación de los sectores involucrados.

"Si hay que hacer mejoras, lo hagamos, pero en consenso con los actores, con los que son directamente responsables de la educación", sostuvo.

Asimismo, cuestionó que se pretendan implementar modificaciones sin consultar a los sectores involucrados y pidió que se garantice su participación en la elaboración de cualquier anteproyecto de ley o reforma educativa.

"Lo que pedimos es que haya participación de los actores, que no se impongan de manera arbitraria, que no se impongan sin consultar", concluyó Argollo.