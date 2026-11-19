El Ministerio Público reveló nuevos y graves hallazgos tras intervenir en el penal de máxima seguridad de El Abra, donde la tarde de este miércoles el ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, sufrió un atentado con arma de fuego del cual salió ileso. Entre las evidencias colectadas figuran el arma empleada con 14 balas aún sin disparar, un objeto artesanal usado para forzar accesos y 100 envoltorios de marihuana.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, detalló que, además de las nueve vainas servidas y los 10 impactos de bala registrados en la escena, la pistola secuestrada conservaba munición lista para seguir disparando.

"Se han podido recolectar casi nueve cartuchos de vainas servidas, 13 balas en el cargador, una bala en la recámara y se ha podido secuestrar el arma de fuego. No han descargado toda el arma", informó la autoridad tras el procesamiento de la escena junto al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Puerta de seguridad violentada y hallazgo de droga

Durante la inspección ocular en el sector donde se encontraba recluido Zeballos, los investigadores detectaron que los atacantes vulneraron una barrera física para llegar hasta su celda, presuntamente con un objeto contundente de fabricación casera.

"Se ha podido evidenciar que habría una puerta de seguridad que impediría que otros reclusos de otro sector ingresen a otros sectores. Aparentemente, esa puerta de seguridad hubiera sido violentada", explicó Ordóñez, agregando que se secuestró "un arma tipo artesanal que aparentemente ha sido usada para poder forzar estos accesos".

Asimismo, en los pasillos aledaños al baño donde ocurrieron los hechos, los fiscales encontraron una bolsa de yute que contenía 100 envoltorios de marihuana. Ante este hallazgo, el Ministerio Público conformó dos comisiones de trabajo: una ordinaria enfocada en el presunto atentado contra la vida del exfiscal y otra especializada en narcotráfico.

"Lo que nos debe llamar mucho la atención es cómo se ingresa un arma de fuego con balas, con cartuchos, y se tiene sustancias controladas, 100 paquetes y envoltorios en los pasillos y alrededores del baño, cuando el centro penitenciario es también un centro de custodia, se entiende, de alta seguridad", cuestionó el fiscal departamental.

Cámaras, celulares y control policial bajo la lupa

Ordóñez confirmó que el examen médico forense ratificó que Zeballos se encuentra estable y sin heridas de proyectil. En cuanto a los sospechosos —de quienes señaló preliminarmente que hay extranjeros involucrados, evitando dar identidades para no entorpecer la pesquisa—, anunció que se les tomaron pruebas de absorción atómica y que este jueves prestarán su declaración informativa, al igual que los efectivos policiales asignados a la custodia de ese sector.

"Tal circunstancia, si hubo o no custodia, control policial, son hechos que, desde luego, van a ser sometidos a una investigación a partir de las cámaras de seguridad y declaraciones que seguramente vamos a tomar de los efectivos policiales", sostuvo.

En el lugar también se secuestraron teléfonos celulares, algunos destruidos, que serán sometidos a desdoblamiento de información por el IDIF y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) para determinar los móviles del ataque.

Finalmente, respecto a un posible traslado de Zeballos a otro recinto carcelario, el fiscal aclaró que esa decisión no compete al Ministerio Público, sino a Régimen Penitenciario o al juez que lleva su causa en Santa Cruz.