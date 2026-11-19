El ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, salvó la vida al ocultarse en el baño de su celda de aislamiento durante un atentado con arma de fuego registrado la tarde de este miércoles al interior del penal de El Abra, en Cochabamba, donde cumple detención preventiva por el caso "Roma".

De acuerdo con el informe oficial del comandante departamental de la Policía, coronel Henry Ontiveros, el ataque ocurrió cerca de las 16:30 en el bloque C. Según la declaración de la propia víctima, al percatarse de la agresión se refugió en el sanitario interior de su celda para esquivar las balas, logrando evitar que los disparos alcanzaran su cuerpo.

La inspección ocular confirmó la magnitud del ataque: los investigadores identificaron 10 orificios de impacto de bala incrustados directamente en la puerta del baño donde se resguardaba Zeballos, además de colectar nueve vainas servidas en la escena.

Tras una valoración médica, se estableció que la exautoridad se encuentra estable y sin heridas de proyectil; únicamente presenta una leve escoriación a la altura de la nariz, lesión que habría sufrido de manera accidental al intentar ocultarse. Asimismo, el jefe policial descartó por completo la existencia de personas fallecidas, otros heridos o algún motín en el recinto.

Operativo, aprehendidos y pericias

La intervención policial se concretó aproximadamente 20 minutos después del hecho, logrando aislar nuevamente a Zeballos y reforzar su custodia en el penal, donde permanecerá mientras Régimen Penitenciario o un juez no emitan una orden de traslado.

Con base en los testimonios de la víctima y de otros internos, la Policía identificó, separó y aprehendió a cuatro privados de libertad como presuntos implicados, tres brasileños y un boliviano.

Los cuatro sospechosos fueron sometidos a pruebas de absorción atómica para determinar quién accionó el arma, aunque ninguno ha prestado aún su declaración informativa ante el Ministerio Público. Según la hipótesis preliminar de los investigadores, tras efectuar los disparos, los atacantes arrojaron el arma de fuego —una pistola calibre 9 milímetros— fuera del bloque C hasta el patio del penal, lugar donde finalmente fue secuestrada junto a un cargador.

Requisa e investigación al personal

Durante la requisa ejecutada en las celdas del bloque C, también se incautaron alrededor de 10 teléfonos celulares —varios de ellos destrozados— y sustancias controladas, elementos que serán analizados por organismos de inteligencia y puestos a disposición de Régimen Penitenciario y la Fiscalía.

Finalmente, Ontiveros informó que un equipo de fiscales ingresó al recinto penitenciario para investigar tanto la responsabilidad penal de los cuatro reclusos como el ingreso del armamento y la posible implicación o negligencia de funcionarios policiales, aclarando que hasta el momento no existen uniformados aprehendidos.