La defensa legal del exfiscal Zeballos solicitó su traslado inmediato del penal de El Abra, en Cochabamba, al recinto penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz, luego del atentado armado que sufrió al interior de su celda. El abogado César Rojas advirtió que su defendido continúa en riesgo y cuestionó las condiciones de seguridad del centro penitenciario.

Según el jurista, varias personas habrían ingresado hasta el sector donde se encontraba recluido Zeballos y realizaron disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros. El exfiscal logró refugiarse en el baño de su celda y no sufrió lesiones.

"Lo que nos llama la atención es saber por qué han actuado de esa manera y quién mandó a actuar de esa manera, precisamente atentando contra la vida de mi cliente". señaló Rojas

Defensa cuestiona la seguridad del penal

Rojas calificó el hecho como alarmante y cuestionó cómo los atacantes lograron burlar los controles de seguridad para ingresar armados hasta el pabellón donde permanecía su defendido.

"En un penal de alta seguridad que se tenga acceso a armas de fuego 9 milímetros, que se proceda a disparos, es sumamente alarmante", manifestó.

Asimismo, señaló que Zeballos permanecía en un pabellón separado de la población penitenciaria, pero no contaba con un custodio permanente. Por ello, pidió investigar cómo ingresó el arma y si existió colaboración de funcionarios del recinto.

Alegan problemas de salud y piden traslado

El abogado explicó que el pedido de traslado también responde a problemas cardíacos y de presión arterial que presenta el exfiscal. Según indicó, cuenta con un informe médico que recomienda evitar lugares situados por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

"Son tres situaciones que tiene que evaluar: el tema de su enfermedad, el problema de presión y el tema de atentado contra su vida", sostuvo.

La defensa confirmó que presentó un memorial ante el juez cautelar para solicitar el traslado inmediato a Palmasola y advirtió que, si no recibe una respuesta oportuna, recurrirá a una acción de libertad.

Piden identificar a los responsables

Rojas señaló que todavía no se conoce quién estaría detrás del atentado ni cuál habría sido el motivo para intentar acabar con la vida de su defendido.

"Alguien tiene algún interés en que mi defendido pierda la vida. Y eso queremos determinar", afirmó.

Finalmente, insistió en que las autoridades deben garantizar la integridad física de Zeballos y esclarecer cómo se vulneraron los controles de seguridad del penal de El Abra.