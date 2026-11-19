Tras revelarse audios donde diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presuntamente le exigían contrataciones bajo amenaza cuando dirigía la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), la defensa de Daniela Quiroga exigió resguardo estatal en lugar de una ampliación investigativa en su contra.

"¿En qué queda la protección que tienen que darle a una persona que está bajo amenaza de haber dado a conocer un hecho de corrupción?", cuestionó su abogado, Eduardo León, al pedir a la Fiscalía definir "si se va a perseguir a una víctima o se la va a proteger".

El jurista denunció este miércoles que un reporte emitido por una oficial de policía sugiere incluir a la exautoridad en las pesquisas que dirige el fiscal Prieto, pese a la presunta ausencia de indicios en el expediente.

Antecedentes

El caso se origina tras la difusión de grabaciones que involucran a los legisladores del PDC Alejandro Medinaceli y Claudia Bilbao, quienes habrían presionado por cargos e incluso amenazado con recurrir a la ministra de Salud.

"La ministra de salud dijo que no tiene nada que ver con la Aisem, sin embargo, señaló que existía una supuesta denuncia; no puede este proceso someterse a ningún tipo de presión política", recalcó el representante legal al exigir que el Ministerio Público aclare públicamente si iniciará una presunta “persecución”.

Finalmente, la defensa enfatizó que la exdirectora es la única afectada en este proceso y anticipó acciones legales inmediatas si el Ministerio Público formaliza cargos en su contra.

"Si se va a levantar el dedo contra la Dra. Quiroga, ahí vamos a desatar una guerra judicial con la verdad en la mano como siempre lo hemos hecho", enfatizó el abogado.