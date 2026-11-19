La exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, denunció que recibió insultos y amenazas durante los últimos meses de su gestión. Además, aseguró que una de las advertencias realizadas por la diputada Bilbao se concretó con el envío de una petición de informe escrito (PIE) a la institución.

Quiroga explicó que las presiones se intensificaron cuando comenzó a rechazar recomendaciones de personal que, según su evaluación, no cumplía con los requisitos para ocupar determinados cargos.

Denuncia insultos y amenazas

Quiroga identificó a la diputada Bilbao como la persona que, según su testimonio, utilizaba expresiones ofensivas en las conversaciones, mientras que también señaló al diputado Medinaceli por las amenazas relacionadas con su continuidad en el cargo.

"Solamente la Bilbao era la que me insultaba palabras fuertes, era con insultos y las amenazas eran de parte de Medinaceli, de Bilbao también", manifestó.

La exdirectora aseguró que recibió expresiones ofensivas que evitó repetir públicamente por respeto a su familia.

Asimismo, sostuvo que las advertencias incluían amenazas de destitución si no aceptaba las recomendaciones de contratación.

La amenaza del PIE se habría cumplido

Uno de los momentos que destacó durante la entrevista fue cuando mostró un documento que identificó como una petición de informe escrito solicitada por la diputada Bilbao y posteriormente remitida a la Aisem a través del Ministerio de Salud.

La exdirectora relacionó este documento con una advertencia que había recibido previamente en una conversación telefónica.

"Como se escuchó en este audio, en esta conversación con la diputada Bilbao me dice: 'O te vamos a mandar un PIE'. Mandaron el PIE, la amenaza ha sido cumplida", afirmó.

Quiroga explicó que el documento fue enviado por la diputada a la ministra de Salud y que posteriormente llegó a la institución.

Afirma que terminó renunciando

La exdirectora señaló que intentó comunicarse en varias oportunidades con la ministra de Salud para exponer las presiones que estaba atravesando, pero aseguró que no consiguió ser recibida.

Finalmente, indicó que decidió presentar su renuncia luego de las constantes advertencias y cuestionamientos que, según afirmó, recibió durante su gestión.

Quiroga sostuvo que estas situaciones no deberían normalizarse dentro de la administración pública y defendió la necesidad de respetar los criterios profesionales en la selección de funcionarios.