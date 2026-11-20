El exdiputado Rafael Quispe formalizó una denuncia penal contra los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli por presuntos delitos de uso indebido de influencias, amenazas y extorsión, luego de la difusión de audios en los que supuestamente se escucha a ambos legisladores gestionar contrataciones de personal en la Aisem.

Quispe también solicitó que el caso sea remitido a la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa para que se investigue la conducta de los parlamentarios y se determinen las posibles sanciones.

“Quienes han admitido los hechos, que han admitido cobrar y coaccionar, deben entender que es un delito y tiene que ser juzgado primero por su Tribunal de Ética y luego en la Fiscalía”, manifestó el exlegislador.

Funcionario denuncia a exdirectora de la Aisem

En medio de la controversia por los audios, un funcionario de la Aisem se presentó ante la Fiscalía para denunciar por presunta discriminación a la exdirectora de la institución, Daniela Quiroga.

El denunciante aseguró que no fue recomendado por ningún legislador y explicó que entre julio y agosto presentó su currículum a diferentes instituciones públicas y privadas, incluida la Asamblea Legislativa.

Según su versión, su hoja de vida habría llegado a manos del diputado Alejandro Medinaceli, quien posiblemente la habría remitido a la institución. Sin embargo, aclaró que no conoce personalmente al legislador ni a otros parlamentarios.

El funcionario cuestionó que no se le permitiera acceder al cargo de director administrativo financiero, pese a considerar que reúne los requisitos profesionales para desempeñar esa función.

Ministro de Trabajo cuestiona pedidos al margen de la ley

El ministro de Trabajo también se pronunció sobre la polémica generada por los audios y calificó de reprochable que autoridades soliciten acciones que estén fuera del marco legal.

La autoridad pidió coordinación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo y señaló que los enfrentamientos entre autoridades no contribuyen al trabajo institucional.

“No sacamos ni ganamos nada lacerándonos entre autoridades. Tenemos que trabajar autoridades legislativas y el Ejecutivo de la manera más abierta y conciliatoria para el país”, manifestó.

Asimismo, indicó que el presidente recomendó a los ministros actuar conforme a la normativa y priorizar los intereses nacionales.