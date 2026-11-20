Tras tres días de pausa por labores de mantenimiento, las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann volvieron a activarse este jueves a partir de las 17:00.

Durante la suspensión se ejecutaron trabajos de mantenimiento en la pista y en otras áreas de la terminal aérea. Con la reapertura, se colocó un comunicado en las ventanillas para informar a los viajeros sobre la reanudación de los vuelos programados y la llegada a Cochabamba de los vuelos internacionales con conexión hacia el departamento.

Además del movimiento aéreo, desde las 17:00 se restablecieron los servicios complementarios dentro de la terminal, incluyendo los locales de comida y negocios comerciales, con el fin de brindar atención integral a los pasajeros.