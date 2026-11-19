Paula Andrea Aráoz fue elegida como nueva presidenta del Consejo de la Magistratura para la gestión 2027, por determinación de Sala Plena y en el marco del principio de alternancia en la conducción de esta institución.

La autoridad reemplazará a Carlos Spencer y asumirá oficialmente la presidencia el próximo 4 de enero de 2027, fecha desde la cual estará a cargo de dirigir esta instancia del Órgano Judicial.

Compromiso de transparencia e independencia

Tras su elección, las autoridades expresaron su compromiso de desarrollar una gestión basada en la transparencia y la independencia institucional, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

La nueva presidencia tendrá entre sus desafíos la conducción administrativa y disciplinaria de la institución, además de encarar las tareas destinadas al fortalecimiento de la administración de justicia.

Asumirá funciones en enero de 2027

Aunque fue elegida este jueves, Aráoz comenzará oficialmente su gestión el 4 de enero de 2027, cuando se concrete el cambio de presidencia.

Su designación generó distintas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su respaldo a la decisión, mientras otros manifestaron expectativa por el desempeño que tendrá durante su gestión.