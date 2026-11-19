El expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, rompió el silencio frente a las acusaciones que lo vinculan, junto a su hermana y otros familiares, con un supuesto cohecho de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en el proceso judicial contra Tigo.

A través de una publicación, rechazó cualquier participación y aseguró que los resultados del fallo constitucional demuestran que no existió ningún favorecimiento a la entidad deportiva.

“Al ver cómo poco a poco las cosas se van esclareciendo, me veo en la obligación de pronunciarme con total vehemencia”, escribió Saucedo al iniciar su pronunciamiento, en el que defendió su actuación y la de su entorno familiar.

Como principal argumento, el extitular del TSJ sostuvo que la FBF no obtuvo la tutela que había solicitado dentro de la Acción de Amparo Constitucional resuelta por una Sala Constitucional de Santa Cruz. En ese sentido, cuestionó las versiones que buscan relacionarlo con un supuesto acuerdo irregular.

“Niego categóricamente que mi persona, mi hermana o algún familiar mío, haya sido autor o cómplice de un supuesto cohecho de la FBF en el proceso contra Tigo. La prueba más contundente es esta: a la FBF no se le concedió la tutela que solicitaba en la Acción de Amparo Constitucional resuelta por una Sala Constitucional en Santa Cruz”, manifestó.

Saucedo insistió en que el resultado judicial contradice cualquier señalamiento sobre presuntos favores, acuerdos o presiones para beneficiar a la Federación Boliviana de Fútbol.

“Si hubiera existido algún favor, algún acuerdo o alguna presión, el resultado hubiera sido otro. La justicia habló y dio la razón con los hechos, a quien en ese momento se consideró se debía dar (Tigo). Jamás tuve injerencia alguna”, expresó.

En su publicación, también cuestionó que se intente involucrar a personas de su entorno y a instituciones que, según afirmó, no tienen relación con las denuncias. Consideró que estos señalamientos afectan el honor y la reputación de personas que califica como inocentes.

Otro de los puntos que abordó fue su relación con el presidente de la FBF, Fernando Costa. Saucedo negó que exista un vínculo personal o de otra naturaleza que vaya más allá de lo institucional y de la afinidad que comparten por la Selección boliviana.

“Y lo digo con total claridad: Jamás tuve con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, una relación que vaya más allá de lo estrictamente institucional y de la pasión que todos compartimos por nuestra Selección”, afirmó.

Asimismo, denunció que, a raíz de lo que calificó como una denuncia sin lógica ni indicios, se habría iniciado una persecución contra su hermana y otros familiares, con el propósito de intimidarlo y afectar también la imagen pública de otras personas.

“Con esta absurda denuncia sin lógica o indicio alguno se ha iniciado una brutal persecución contra mi hermana y otros familiares con la única finalidad de amedrentarme, además de pretender dañar la reputación de otras personas”, sostuvo.

Saucedo dejó en claro que no permitirá que su nombre ni el de sus familiares sean utilizados para sostener acusaciones que considera falsas.

“No voy a permitir que se use mi nombre ni el de mi familia para construir relatos falsos contra nadie”.