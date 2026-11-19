El Magisterio Urbano de Santa Cruz anunció que no participará en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Educación para abordar la descentralización educativa.

El sector exige que el diálogo se desarrolle a nivel nacional, con la participación de maestros, institutos, padres de familia, estudiantes y representantes de las gobernaciones, y advierte que la propuesta gubernamental podría afectar el carácter público y gratuito de la educación.

“Nosotros lo que queremos son mesas técnicas, pero a nivel nacional, donde participen representación de los maestros, de los institutos, de los padres de familia, de los estudiantes y representaciones de las gobernaciones, para poder conversar y dialogar a nivel nacional”, manifestó el ejecutivo del Magisterio Urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez.

Chávez recordó que existen dos acuerdos firmados con el Gobierno para garantizar que no se avance en la descentralización de la educación.

El primero, del 16 de mayo, establece el compromiso del Ministerio de Educación de mantener la educación pública, fiscal y gratuita, conforme al artículo 77 de la Constitución. El segundo fue suscrito en junio entre el presidente Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de las negociaciones sobre la distribución presupuestaria 50/50.

En ese contexto, el dirigente cuestionó que en anteriores mesas técnicas el Gobierno haya ofrecido solamente el 1% como parte de la propuesta presupuestaria. También expresó su preocupación por los ajustes al presupuesto educativo.

El dirigente advirtió que el anteproyecto de ley de descentralización podría trasladar responsabilidades a las gobernaciones sin garantizar los recursos suficientes.

Señaló que los institutos tendrían que convertirse en entidades autosostenibles después de la gestión 2027, lo que, según denunció, podría traducirse en cobros de matrículas y mensualidades a los estudiantes.

“Van a subir las mensualidades en los institutos. Van a cobrar matrícula y van a cobrar mensualidades para poder sostener. Como dice el mismo anteproyecto, va a ser autosostenible. Entonces, eso es privatizar”, afirmó.