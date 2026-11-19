Bolivia y Chile retomaron después de 15 años la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y acordaron ejecutar siete proyectos conjuntos durante el periodo 2026-2028.

Las iniciativas abarcan áreas estratégicas como economía, minería, justicia, sanidad agropecuaria, salud y atención de emergencias, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y promover el intercambio de conocimientos.

La III Reunión de la Comisión Mixta se desarrolló en La Paz, con la participación de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), y representantes de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

Uno de los proyectos estará enfocado en la gestión presupuestaria territorial y tendrá una duración de 24 meses. La iniciativa busca fortalecer las capacidades fiscales y financieras de las entidades territoriales autónomas, en el marco de la Agenda 50/50.

También se impulsará el reaprovechamiento de residuos minero-metalúrgicos y minerales críticos, mediante un proyecto que contempla un presupuesto de $us 58.000, con un aporte de $us 20.000 de la cooperación chilena.

En materia de justicia, ambos países trabajarán en la digitalización y simplificación de trámites, con un financiamiento de $us 15.000 de la AGCID.

Asimismo, se fortalecerá la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria mediante la coordinación entre el SENASAG y el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, con una inversión de $us 20.000 destinada a mejorar los protocolos sanitarios en frontera y facilitar el comercio.

El sector salud concentrará dos de las iniciativas. Una estará dirigida a fortalecer la vigilancia genómica, el diagnóstico molecular y la respuesta ante enfermedades tropicales; mientras que la otra buscará mejorar la especialización clínica y la rehabilitación de niñas y niños con quemaduras, mediante la cooperación entre hospitales bolivianos y la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM), con un presupuesto aproximado de $us 37.000.

El séptimo proyecto estará relacionado con la atención de emergencias y el rescate técnico. La Dirección Nacional de Bomberos de la Policía Boliviana intercambiará conocimientos con Bomberos de Chile en investigación de incendios, rescate en estructuras colapsadas y formación de instructores que puedan capacitar a personal de los nueve departamentos del país.

Fuente: ABI