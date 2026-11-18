El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Oscar Gustavo Navarro, defendió los nueve decretos supremos aprobados por el Gobierno de Rodrigo Paz y afirmó que las medidas buscan reducir la presión inflacionaria, garantizar recursos para la importación de combustibles, reactivar proyectos públicos y evitar incrementos en el precio del pan de batalla y el transporte.

En relación con el financiamiento estatal, explicó que anteriormente el Tesoro General de la Nación (TGN) recurría al Banco Central de Bolivia (BCB) para obtener recursos destinados a la importación de hidrocarburos y la inversión pública. Sin embargo, señaló que el Gobierno decidió cerrar esa vía de financiamiento debido a sus efectos sobre la emisión monetaria y la inflación.

"El BCB cuando hace un crédito emite moneda, y la emisión, lamentablemente, genera inflación, y la inflación es el impuesto a los pobres", remarcó.

Navarro sostuvo que los créditos otorgados por el ente emisor al TGN deben ser devueltos y generar intereses. Como alternativa, indicó que el Ejecutivo optó por buscar financiamiento externo, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitió liberar otras fuentes de recursos.

En ese contexto, destacó el Decreto Supremo 5769, que autoriza la suscripción de un préstamo de hasta 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado al Programa de Apoyo a la Estabilidad Macroeconómica y Fiscal de Bolivia.

Explicó que estos recursos permitirán contar con liquidez para importar combustibles mientras Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) esté a cargo de ese servicio. Además, sostuvo que el endeudamiento externo no genera emisión monetaria y permite disponer de divisas para las importaciones.

El paquete también incluye el Decreto Supremo 5770, que autoriza otro préstamo de hasta 250 millones de dólares del BID para el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal de Bolivia.

Buscan reactivar proyectos paralizados

El viceministro de Tesoro y Crédito Público también se refirió al impacto del incremento del precio del diésel en los proyectos de inversión pública. Mencionó que algunas obras fueron paralizadas porque los proveedores y las empresas contratistas solicitaron reajustes ante el aumento de los costos de materiales como el fierro, el cemento y otros insumos.

Ante esta situación, destacó que el Decreto Supremo 5775, que establece mecanismos para ajustar los precios de materiales de construcción, maquinaria, equipos y diésel en los contratos de obras públicas.

Navarro explicó que la disposición permitirá a las entidades públicas realizar ajustes en función de los incrementos de los bienes que intervienen en los proyectos, con el objetivo de que las empresas retomen sus actividades y concluyan las obras.

"Tenemos un decreto que autoriza a todas las entidades a hacer ajustes con base a lo que son los incrementos de los bienes que intervienen en el proyecto, para hacer que las empresas reactiven sus actividades y puedan concluir los proyectos, tal vez no este año, pero el próximo año", afirmó.

Bs 180 millones para estabilizar el precio del pan

Sobre el Decreto Supremo 5773, que autoriza la transferencia de hasta Bs 180 millones a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Navarro señaló que los recursos están destinados a estabilizar el precio de la harina de trigo y evitar que el incremento de los costos se traslade al precio del pan de batalla.

La autoridad señaló que el aumento del diésel generó presiones sobre distintos sectores y también provocó planteamientos de incremento en las tarifas del transporte y en el precio de los productos.

Sin embargo, sostuvo que el Gobierno verificó que el impacto del combustible no justifica los porcentajes de incremento planteados por algunos sectores.

"Buscamos con esto estabilizar el precio del transporte, de la harina y entregar por única vez a los productores de pan para que no pueda incrementarse lo que han sugerido los panificadores, porque el impacto de la estructura de costos no se justifica, que en este caso sería del 20%", dijo.

Navarro remarcó que la subvención a la harina tiene el propósito de proteger la economía de las familias más vulnerables y evitar incrementos en el precio del pan de batalla y del transporte.

Estabilidad del dólar y otras medidas

En cuanto al comportamiento del tipo de cambio, el viceministro indicó que Bolivia atraviesa una etapa de mayor demanda de importaciones, pero destacó que la cotización del dólar en el mercado flexible se mantiene por debajo de los Bs 12.

Afirmó que este comportamiento responde a la disponibilidad de dólares en el mercado y al equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que permite contar con divisas para importar los bienes necesarios para la economía nacional.

Los nueve decretos aprobados por el Gobierno también contemplan modificaciones al programa PEPE II, medidas para regular el precio del gas natural licuado, cambios en las normas de contratación de empresas públicas, recursos para reparar viviendas afectadas por las explosiones en Viacha y ajustes destinados a promover el crédito productivo.

Navarro defendió el conjunto de disposiciones como parte de las acciones gubernamentales para atender las necesidades de financiamiento, sostener la actividad económica y reducir el impacto de los incrementos de costos sobre la población.