Bolivia y Chile firman memorándum de entendimiento y mejoran relaciones bilaterales

Los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo, y Alberto Van Klaveren, canciller de Chile, acordaron modernizar el comercio, abrir los cielos y fortalecer la integración fronteriza.

Bolivia y Chile se reunieron este jueves para dejar atrás la diplomacia de escritorio y pasar a la de resultados. Los cancilleres Fernando Aramayo y Alberto Van Klaveren firmaron en Santiago un memorándum de entendimiento que abre nuevas áreas de cooperación económica, turística y fronteriza.

El acuerdo incluye la modernización del Acuerdo de Complementación Económica, que ahora suma capítulos de “Comercio y Género” y apoyo a micros y pequeñas empresas y cooperativas, además de una ampliación de la desgravación arancelaria. En paralelo, ambos países sellaron un convenio para impulsar el turismo bilateral, con acciones de promoción.

En el tema aéreo, se acordó avanzar hacia una mayor apertura de cielos, incorporando la quinta libertad del aire y flexibilizando el Acuerdo de Servicios Aéreos, que son clave para dinamizar el intercambio comercial y flujo de viajeros.

En la reunión se acordó la modernización del oleoducto Sica Sica, además de la homologación de licencias de conducir, donde el Congreso chileno aprobó esta medida.

Finalmente, se reactivó la Comisión Demarcadora Chile-Bolivia que llevaba treinta años inactiva para continuar con los trabajos de los hitos fronterizos.

