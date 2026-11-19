El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, informó que el país retomó el contacto directo con la Guardia Nacional de Misisipi, Estados Unidos, con el objetivo de reactivar una relación de cooperación militar que comenzó en 1999 y cuyo último intercambio registrado fue en 2005.

Justiniano recibió en el Ministerio de Defensa al general Bobby Ginn, máxima autoridad de la Guardia Nacional de Misisipi, quien llegó acompañado de una delegación militar estadounidense y de Amanda Porter, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

El ministro de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas bolivianas mantienen un vínculo de hermanamiento con esa institución militar desde 1999. Sin embargo, recordó que el último intercambio del que se tiene registro ocurrió en 2005, cuando un contingente de la Policía Militar viajó a Estados Unidos para recibir entrenamiento.

“Han pasado más de 20 años. Hoy retomamos el contacto directo con la visita de un general estadounidense y la voluntad de dar nueva vida a esta relación”, señaló Justiniano a través de sus redes sociales.

Durante el encuentro, ambas delegaciones conversaron sobre posibles áreas de cooperación, entre ellas la capacitación de Fuerzas Especiales, el intercambio de instructores, tecnología, vigilancia, mantenimiento aeronáutico y equipamiento.

También abordaron la posibilidad de colaborar en la atención de incendios, inundaciones y otros desastres naturales.

Buscan establecer una agenda para 2027

El ministro indicó que existe la intención de construir una agenda de cooperación para 2027, con actividades concretas y beneficios para las Fuerzas Armadas y Bolivia.

“Recuperar el vínculo es el primer paso. Ahora nos toca convertirlo en cooperación y resultados concretos”, afirmó Justiniano, quien agradeció la visita del general Ginn, de Amanda Porter y de la delegación estadounidense.