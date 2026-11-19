Aumenta a 11 la cifra de personas afectadas por el incendio de gran magnitud registrado este jueves 19 de noviembre en una importadora de Santa Cruz. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona, los pacientes reciben atención médica en distintos centros de salud.

El siniestro se produjo en una importadora, ubicada en inmediaciones del tercer anillo externo y la avenida Roca y Coronado, cerca de la Fexpocruz.

De acuerdo con un nuevo reporte, el número de personas afectadas llegó a 11, entre quienes sufrieron quemaduras y quienes requirieron asistencia por exposición al humo.

El médico de una de las clínicas que recibió a personas afectadas informó que algunos pacientes ingresaron con quemaduras de primer y segundo grado, principalmente en las manos, y que presentaban lesiones con pérdida de tejido.

“Llegaron pacientes del incendio con quemaduras de primer y segundo grado, con pérdida de tejido”, explicó.

Según el profesional, entre los atendidos se encuentran personas adultas de origen asiático.

Uno de los pacientes ingresó con taquicardia, es decir, con una frecuencia cardíaca acelerada, por lo que fue sometido a una evaluación médica.

El especialista explicó que el personal de salud realizó las primeras intervenciones para estabilizar a los pacientes y evaluar la gravedad de sus lesiones.

“Se ha logrado estabilizar al paciente y se hacen los estudios pertinentes para saber si necesitan cirugías”, manifestó.

Por el momento, los médicos continúan examinando la profundidad de las quemaduras y el estado de los tejidos comprometidos.

El médico señaló que los pacientes atendidos en esa clínica permanecerán hospitalizados para continuar con el tratamiento de sus lesiones.

Explicó que se realizará vigilancia del tejido afectado y se administrará el tratamiento indicado por los especialistas, incluidos antibióticos cuando corresponda, para prevenir o tratar posibles complicaciones infecciosas.

Las quemaduras con pérdida de tejido requieren seguimiento médico debido al riesgo de infección y otras complicaciones.

Pese a las lesiones registradas, el profesional brindó un mensaje tranquilizador sobre la condición de los pacientes bajo atención en su establecimiento.

“Riesgo vital no hay, ya se han estabilizado”, aseguró.