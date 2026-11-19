Una enorme columna de humo se elevó sobre Santa Cruz de la Sierra este jueves, producto de un incendio de gran magnitud que consume las instalaciones de una importadora de productos ubicada en el tercer anillo, entre las avenidas La Roca y Coronado.

La emergencia obligó a evacuar establecimientos educativos, empresas, negocios y viviendas cercanas, además de movilizar a varias unidades de Bomberos.

Las llamas avanzaron por el interior de un amplio depósito donde se almacenaban grandes cantidades de productos, entre ellos artículos de plástico y otros materiales. La intensidad del fuego generó una densa humareda que se extendió por distintos sectores y afectó a las actividades de los establecimientos próximos.

Una densa columna de humo negro cubre una importadora en llamas en el tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra. FOTO: DRON DE RED UNO.

Imágenes aéreas captadas por el dron de Red Uno de Bolivia muestran la magnitud del incendio y la extensa nube de humo que cubre el sector. Mientras el fuego continúa consumiendo parte de la infraestructura, los equipos de emergencia trabajan para sofocar las llamas y evitar que alcancen otros inmuebles.

La situación generó preocupación debido a que cerca de la importadora funcionan una estación de servicio, restaurantes, un gimnasio y establecimientos educativos. Ante el riesgo, estudiantes fueron evacuados de una unidad educativa, mientras trabajadores de empresas cercanas y vecinos abandonaron el lugar como medida preventiva.

En los alrededores, algunos vecinos comenzaron a retirar sus pertenencias ante el temor de que el fuego se extienda hacia sus viviendas. El gimnasio que funciona cerca del inmueble también procedió a sacar sus objetos y equipos para evitar que sean alcanzados por las llamas.

A la emergencia se sumaron reportes de detonaciones que, según vecinos, se escucharon mientras los Bomberos realizaban las tareas de control. Las autoridades también dispusieron restricciones de acceso para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar que más personas se expongan al peligro.

Personas afectadas por la humareda

El secretario de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, informó que varias personas tuvieron que ser evacuadas y trasladadas a centros asistenciales debido a la intoxicación provocada por el humo.

Una enorme columna de humo y llamas sale del techo de un edificio en llamas en Santa Cruz de la Sierra.

“Tenemos conocimiento que ha habido personas que producto de la intoxicación han sido evacuadas, las mismas que están siendo atendidas en los centros asistenciales. Tenemos información que entre las personas evacuadas se encuentra el propietario del lugar, quien se ha visto afectado en la intención de sacar las cosas que se estaban quemando”, manifestó Viruez.

La autoridad explicó que las labores están concentradas en controlar la emergencia, evitar que el fuego alcance otras áreas y resguardar a las personas que se encuentran en las inmediaciones.

“El control conjuntamente con la Policía para evitar que incendio sea controlado, y no se pueda expandir a otras aéreas”, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana.

Una densa columna de humo negro cubre una importadora en llamas en el tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra. FOTO: DRON DE RED UNO.

Asimismo, aclaró que todavía corresponde a las instancias competentes establecer qué provocó el incendio y remarcó que la prioridad es evitar mayores consecuencias por la exposición al humo y los gases que desprenden los materiales consumidos por el fuego.

“Serán las autoridades competentes y la Policía con la unidad de Bomberos quien determine las causas, pero nuestro trabajo esta enfocado en el control y evacuación de las personas que se vieran afectadas, toda vez que no es solo el tema del incendio, si no la exposición a los gases y vapores que emanan de este incendio”, agregó.

Una densa columna de humo negro cubre una importadora en llamas en el tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra. FOTO: DRON DE RED UNO.

Piden evitar la exposición al humo

Mientras continúan los trabajos para controlar el incendio, los Bomberos recomendaron a las personas que se encuentran en los alrededores cerrar puertas y ventanas o evacuar el sector, según las condiciones de seguridad. También solicitaron utilizar barbijos para reducir la exposición a la densa humareda.