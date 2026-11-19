El cardenal boliviano Toribio Porco Ticona llegó este jueves al Aeropuerto Internacional de El Alto, luego de cumplir una agenda en Lima, Perú, donde sostuvo un encuentro personal con el papa León XIV y le entregó una carta con una invitación formal para visitar Bolivia.

A su llegada, el purpurado fue recibido por la prensa y manifestó que retornaba después de una noche de viaje. Su médico acompañante, Mijael Chambi, brindó detalles del encuentro con el Santo Padre y destacó la oportunidad de transmitirle el deseo de los fieles católicos bolivianos de recibirlo en el país.

"Ha podido invitarle, expresarle el deseo de todo el pueblo boliviano, en especial de los fieles católicos, de que pueda visitar nuestro país", explicó Chambi.

Una invitación para visitar Bolivia

Según informó la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), el encuentro se produjo durante la visita apostólica del Papa al Perú, después de la participación del cardenal en una celebración eucarística en Las Palmas. Durante la reunión, Porco entregó una misiva en la que expresó su cercanía espiritual y extendió la invitación para que León XIV visite Bolivia cuando las circunstancias de su ministerio se lo permitan.

"Nuestro pueblo recibiría con profundo gozo y gratitud la presencia del Sucesor de Pedro", señala parte de la carta.

Asimismo, el cardenal obsequió al Pontífice una imagen de la Virgen de Copacabana, como expresión de la identidad religiosa y espiritual del pueblo boliviano.

Chambi detalló que el encuentro personal duró aproximadamente entre cinco y diez minutos y permitió al cardenal compartir algunas reflexiones sobre la realidad social y pastoral del país.