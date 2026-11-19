La presencia del mosquito Aedes aegypti en gran parte de la ciudad encendió las alertas sanitarias en Santa Cruz de la Sierra. Un estudio entomológico realizado por la Alcaldía identificó que 13 de los 15 distritos municipales se encuentran en riesgo por la proliferación de larvas, por lo que este sábado 21 de noviembre se realizará una minga de destrucción de criaderos.

El responsable municipal de Epidemiología, Cristian Quiroga, informó que el levantamiento de datos abarcó 2.926 viviendas y reveló que 18 de cada 100 casas tienen presencia del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Además, el índice de criaderos alcanza los 26 por cada 100 viviendas, una situación que motivó la intervención preventiva.

Entre los sectores con mayores índices de infestación se encuentra el distrito 15, seguido de los distritos 6, 14, 10 y 8. De acuerdo con los resultados presentados, ninguno de los 15 distritos se encuentra en nivel verde: 13 están en riesgo y dos permanecen en alarma entomológica.

La preocupación también está relacionada con el comportamiento de estas enfermedades. Desde la semana epidemiológica uno se registraron 6.562 casos confirmados y más de 4.000 sospechosos, según los datos estadísticos expuestos durante la entrevista.

Quiroga advirtió que el mosquito transmisor ha mostrado una mayor capacidad de adaptación a las condiciones climáticas de la ciudad, incluso durante los meses de invierno.

Recordó que en 2023 Santa Cruz superó los 7.500 casos y manifestó su preocupación por la posibilidad de enfrentar un nuevo escenario epidémico durante la gestión 2026-2027.

“Lo que no queremos llegar es a una sindemia por parte del dengue y el chikungunya”, sostuvo.

La autoridad explicó que la minga comenzará este sábado 21 de noviembre y estará encabezada por la Secretaría Municipal de Salud, con la participación de otras reparticiones municipales. El objetivo es eliminar los recipientes y depósitos de agua donde se reproducen las larvas.

“La fumigación no es un método de eliminación. La fumigación solo elimina al mosquito adulto, pero nosotros, el principal objetivo es que el vecino destruya a su criadero”, enfatizó.

La Alcaldía pidió a la población revisar sus viviendas, eliminar recipientes con agua acumulada y destruir los posibles criaderos, como parte de las acciones para frenar la proliferación del mosquito y evitar un nuevo brote de enfermedades.