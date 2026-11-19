El Ministerio de Trabajo instruyó a los empleadores del sector privado y a las entidades públicas a cumplir con el pago del Aguinaldo de Navidad correspondiente a la gestión 2026, que deberá hacerse efectivo como máximo hasta el domingo 20 de diciembre. El incumplimiento en el sector privado dará lugar al pago doble del beneficio, según establece la normativa vigente.

La disposición está contenida en el instructivo DGTHSO MLCC-000096-INS/26, emitido el 18 de noviembre, que también fija el miércoles 30 de diciembre como plazo límite para presentar las planillas de pago mediante la Oficina Virtual de Trámites (OVT).

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El instructivo establece que el beneficio alcanza a las trabajadoras y los trabajadores de instituciones, empresas y establecimientos públicos o privados, con o sin fines de lucro, que estén sujetos a la Ley General del Trabajo y cumplan el tiempo mínimo de servicios exigido.

También corresponde al personal con derecho al beneficio en las entidades sujetas al Estatuto del Funcionario Público. En el sector público, el pago incluye al personal activo y retirado que cumpla las condiciones establecidas.

¿Cómo se calcula el beneficio?

Para los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, el cálculo se realizará sobre el promedio del total ganado durante los últimos tres meses anteriores al pago del aguinaldo o a la finalización de la relación laboral. En el caso de los obreros que hayan trabajado un mes calendario durante la gestión, la base de cálculo será la remuneración correspondiente a ese periodo.

El total ganado contempla el sueldo básico, comisiones, horas extraordinarias, trabajo nocturno, bono de antigüedad, recargos por feriados y domingos trabajados, salario dominical y otros conceptos permanentes, regulares y continuos.

Para el personal sujeto al Estatuto del Funcionario Público, se tomará en cuenta el promedio de las remuneraciones percibidas durante el último trimestre, con las exclusiones previstas en la normativa.

El aguinaldo debe pagarse en dinero

El Ministerio recuerda que el aguinaldo debe pagarse íntegramente en dinero y no puede ser objeto de embargo, retención, compensación, transacción ni descuentos de ninguna naturaleza.

El beneficio equivale a un mes de sueldo para los empleados y 25 días de salario para los obreros, o la remuneración equivalente según el régimen aplicable. Cuando corresponda un pago proporcional por un tiempo de servicios menor, se realizará por duodécimas, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Plazos para el pago

El instructivo establece los siguientes plazos:

20 de diciembre de 2026: fecha límite para el pago del aguinaldo en los sectores público y privado.

30 de diciembre de 2026: plazo máximo para presentar las planillas de pago mediante la Oficina Virtual de Trámites (OVT).

En el sector privado, el incumplimiento del pago oportuno dará lugar a la obligación de cancelar el doble del aguinaldo, conforme a la Ley de 18 de diciembre de 1944.