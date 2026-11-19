El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 19 de noviembre una jornada de cielos nubosos y temperaturas altas que se mantienen.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con algunos chubascos aislados y temperaturas que se mantienen cálidas.

La Paz tendrá una jornada con chubascos aislados, alcanzando temperaturas entre 9°C y 25°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 2°C y máxima de 20°C.

Oruro tendrá un día poco nuboso y temperaturas entre 3°C y 25°C.

Potosí presentará una jornada nubosa y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 25°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que registraron una leve disminución.

Cochabamba tendrá un día nuboso y temperaturas entre 11°C y 35°C.

Sucre tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando valores entre 16°C y 30°C.

Tarija tendrá una jornada nubosa con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 17°C a los 29°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se mantienen las temperaturas altas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de algunos chubascos aislados.

Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 26°C y 32°C.

Trinidad prevé chubascos aislados y una mínima de 26°C con una máxima de 37°C.

Cobija tendrá chubascos aislados y temperaturas entre 25°C y 36°C.