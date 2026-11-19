La Empresa Misicuni descartó la presencia de mercurio y otros metales pesados en el agua del embalse y sus afluentes, tras presentar los resultados de tres análisis realizados en laboratorios distintos. Asimismo, la institución anunció que se sumará a las denuncias penales contra la minería ilegal detectada en el Parque Nacional Tunari para resguardar las fuentes hídricas del departamento.

Los estudios, efectuados la semana pasada a muestras tomadas en el río Serqueta y en la represa de Misicuni, arrojaron resultados negativos, situándose por debajo de los límites permisibles.

"Se han hecho tres muestras la anterior semana en el río Serqueta con tres diferentes laboratorios; en ninguno se dio la presencia de mercurio. El límite es de 0,001 y el resultado que da la muestra es menor al 0,001. Con esto damos certidumbre a nuestra población de que Misicuni está trabajando para garantizar la calidad del agua", explicó Adrián Murillo, gerente general de la Empresa Misicuni, quien además llamó a la calma a la ciudadanía y confirmó que los controles se realizarán de forma rutinaria.

Adhesión a procesos legales y monitoreo ambiental

Pese a que las aguas de la represa no presentan afectaciones, la empresa expresó su preocupación por la actividad minera ilícita confirmada en la zona del Parque Nacional Tunari. Por ello, tanto la gerencia como el directorio confirmaron que se adherirán al proceso legal iniciado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

"Nos vamos a unir a la denuncia penal que ha hecho la AJAM. Desde el presidente hasta el último trabajador, reafirmamos nuestro compromiso de trabajo", sostuvo Marco Zenteno, presidente de Misicuni.

En esa misma línea, Murillo adelantó que se ejecutará una consultoría y monitoreo ambiental integral en todos los afluentes que alimentan la presa, incluyendo los principales —Titiri y Serqueta— y los caudales menores, además de coordinar acciones interinstitucionales para dar con los responsables de la explotación ilegal.

Respaldo de Cercado y Sacaba

El informe técnico fue recibido con satisfacción por las autoridades municipales del eje metropolitano, quienes destacaron que los resultados devuelven la tranquilidad a la población tras la alarma generada en días pasados.

El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba (GAMC), Mauricio Noya, valoró los análisis presentados tanto por Misicuni como por Semapa, aunque instó a no bajar la guardia. "No podemos quedarnos acá porque hay preocupación por la minería ilegal, y queda desde distintos ámbitos gubernamentales —nacionales, departamentales y municipales— asumir todas las acciones necesarias para evitarla y frenar la contaminación del medio ambiente", afirmó.

Por su parte, el alcalde de Sacaba, Riony Villarroel, informó que, sumado a los controles rutinarios en las plantas de Semapa y EPSAS, su municipio lleva adelante estudios independientes a través de su empresa local de agua potable (Emapas), cuyos resultados serán presentados hasta el próximo 20 del mes en curso.