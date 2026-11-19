Las comerciantes de la calle Illampu, una de las zonas comerciales más populares de prendas de vestir de industria nacional e importada en la ciudad de La Paz, lanzaron ofertas por el Black Friday.

“Les invitamos a la calle Illampu de la urbe paceña, estamos con descuentos, estamos rebajando a precio por mayor las chamarras para todas las edades”, convocó una comerciante.

La vendedora indicó que, por ejemplo, rebajó el precio las chamarras jean con chiporro y capucha desmontable de Bs 195 a Bs 180. Los chalecos polares de dama los oferta a Bs 55, costo por docena.

“También hay sacos, chamarras. De todo tenemos. Que pasen, que aprovechen, que compren para Navidad”, animó.

Así en esta popular zona se ofertan variedad de prendas de vestir en diferentes tallas y modelos para varones y damas a precios del Black Friday (Viernes Negro), “un evento comercial que ofrece grandes descuentos en tiendas físicas y en línea, marcando el inicio informal de la temporada de compras navideñas”.

Fuente: ABI.