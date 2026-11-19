El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, permanece aislado en el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, tras sufrir un intento de asesinato con arma de fuego dentro de su celda. Este jueves, el centro penitenciario volvió a la calma, aunque un fuerte contingente policial permanece en el lugar para realizar intervenciones en el interior del recinto.

De acuerdo con el reporte oficial, Zeballos se encuentra con vida y su estado de salud es estable. Los disparos no alcanzaron a herirlo y, hasta el momento, no presenta lesiones de gravedad que requieran atención médica.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles, cuando un privado de libertad habría utilizado un arma de fuego para disparar contra la exautoridad. Según las primeras investigaciones, tres reclusos de nacionalidad brasileña y un cuarto de nacionalidad boliviana fueron identificados como presuntos involucrados en el hecho.

El informe del comandante de la Policía

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, informó que, tras conocer sobre el ataque, se movilizó personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y del grupo especial Jericó hasta el centro penitenciario para verificar la situación y poner a buen recaudo a Zeballos.

Explicó que personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Ministerio Público ingresó al recinto para realizar las investigaciones y recolectar evidencias.

Como resultado de las primeras actuaciones, se verificó la existencia de 10 orificios de proyectil de arma de fuego y 10 vainas servidas en el interior de la celda de Zeballos. Además, en la parte externa del bloque C se encontró un arma de fuego, aparentemente de calibre 9 milímetros.

Identifican a cuatro reclusos involucrados

El jefe policial identificó a los presuntos involucrados en el ataque: Fabio Moreira Ormillo, Gabriel Silva Do Santos y Oscar Junior Tessa Díaz, los tres de nacionalidad brasileña. También fue identificado Adebaldo Gómez Freitas, de nacionalidad boliviana.

Los cuatro permanecen bajo investigación para establecer su participación y las circunstancias en las que se produjo el ataque armado.

De acuerdo con el relato proporcionado por Zeballos, se encontraba en el baño de su celda cuando escuchó que lo llamaban por su nombre. Al no responder, escuchó los disparos dirigidos hacia la puerta del baño, por lo que pidió auxilio.

Retorna la calma, pero continúa el despliegue policial

Este jueves, el panorama en el penal de El Abra es de mayor tranquilidad después del episodio de violencia registrado el miércoles. Sin embargo, todavía permanece un contingente policial en las instalaciones, a la espera de ingresar al interior del centro penitenciario.

Mientras tanto, Zeballos continúa aislado y no se conoce hasta el momento si será trasladado a otro recinto carcelario. Las autoridades tampoco se pronunciaron oficialmente sobre una posible reubicación de la exautoridad.

Se espera que durante esta jornada las autoridades de Régimen Penitenciario brinden un informe sobre lo ocurrido y las medidas que se asumirán después del ataque.