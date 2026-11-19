Un hecho de extrema violencia ha generado consternación en el municipio cochabambino de Tacopaya, donde un adulto mayor de 84 años perdió la vida tras ser brutalmente golpeado por su propio nieto, un joven de 19 años. El acusado ya se encuentra aprehendido por la Policía.

Según los reportes preliminares, el ataque ocurrió la noche del martes. Tras la agresión física, el anciano fue trasladado de emergencia hasta un centro de salud de la zona con la esperanza de salvarle la vida; sin embargo, el personal médico de turno confirmó que ingresó sin signos vitales.

El examen médico forense determinó que la causa exacta del deceso fue una asfixia mecánica por broncoaspiración. De acuerdo con el informe pericial, las severas hemorragias provocadas por los múltiples golpes que recibió en el rostro ocasionaron que la víctima aspirara su propia sangre.

El joven de 19 años fue capturado y puesto a disposición del Ministerio Público para ser investigado por el delito de parricidio, mientras se aguarda su audiencia de medidas cautelares.