Los pacientes renales anunciaron desde Santa Cruz la realización de una cumbre nacional para exigir el pago a los centros de salud y un nuevo convenio que garantice la atención durante el 2027.

“Esta es la primera cumbre a nivel nacional que estamos haciendo acá en la ciudad de Santa Cruz, ya que mi asiento es acá en la ciudad de Santa Cruz”, manifestó René Hernández, presidente nacional de la Asociación de Pacientes Renales.

En este contexto, señaló que la situación en los centros médicos es crítica debido a que en los hospitales de segundo nivel se arrastran deudas de año y medio, mientras que a las clínicas privadas se les adeuda entre seis y ocho meses, con pagos esporádicos.

Hernández advirtió que si hasta el 31 de diciembre no se instalan mesas técnicas con el Gobierno para honrar estas obligaciones y asegurar el servicio, la hemodiálisis no estará garantizada para el próximo año en el ámbito privado.

Resolución y exigencias al Estado

El objetivo principal de la cumbre nacional es emitir una resolución para que las autoridades asuman la defensa de los enfermos renales y permitan levantar la vigilia mediante compromisos oficiales concretos.

“Lo que queremos nosotros es sacar una resolución para que estas autoridades sean la voz del paciente renal y al final de cuentas nosotros como pacientes levantar la vigilia y que ellos se hagan cargo ante las autoridades nacionales”, enfatizó el vocero de los movilizados.

Paralelamente a esta crisis por deudas, la Gobernación cruceña informó que el Hospital San Juan de Dios dispone de la infraestructura y el equipo médico necesarios para realizar trasplantes renales gratuitos a favor de más de dos mil pacientes.

“Tenemos todo el equipo preparado y listo para comenzar con los transplantes; o sea, nos dicen ya y nosotros empezamos a hacer los estudios pretransplantes y empezamos a correr con los trasplantes”, explicó César Poma, responsable del Programa Renal, al señalar que solo aguardan la homologación pendiente del Ministerio de Salud.