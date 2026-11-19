El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves 19 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,68 por dólar estadounidense, una disminución respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando alcanzó los Bs 11,75.

La variación representa una reducción de siete centavos en el precio oficial de la moneda estadounidense.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este jueves?

En el mercado paralelo, la cotización de referencia también registró cambios durante las últimas horas. Según el portal dolarboliviahoy.com, este jueves el dólar se cotiza en Bs 11,96 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,99 tanto para la compra como para la venta. Al comparar ambas jornadas, el precio de compra disminuyó tres centavos, mientras que el de venta bajó un centavo.

De esta manera, el dólar paralelo continúa por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

El mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus valores no constituyen un tipo de cambio oficial. Entretanto, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.