Los nuevos decretos económicos anunciados por el presidente Rodrigo Paz fueron analizados por la Cámara Nacional de Industrias, que identificó entre las principales disposiciones los ajustes en las tasas de interés para créditos productivos y de vivienda, las medidas relacionadas con el gas natural licuado y los mecanismos de bonos dirigidos a la población.

El representante de la Cámara Nacional de Industrias, José Iriarte, explicó que el paquete está compuesto por nueve decretos y consideró que algunas de sus disposiciones responden a la actual situación económica del país. Sin embargo, advirtió que todavía existen dudas sobre el alcance de varias medidas y pidió al Gobierno mayor información sobre su aplicación.

"El tema de los bonos creemos que tiene que socializarse más, no se entiende bien exactamente para qué van a hacer, cómo van a hacer y esa incertidumbre es la que nos preocupa", manifestó.

Uno de los puntos centrales es el Decreto Supremo 5776, referido al incremento de las tasas de interés para los créditos productivos. El representante industrial sostuvo que esta disposición busca adecuar las condiciones de los préstamos a las tasas que actualmente pagan los bancos para captar recursos, que —según explicó— llegan al 9% y 10%.

A su criterio, este ajuste permitirá que las entidades financieras continúen colocando recursos y otorgando financiamiento a las empresas que necesitan capital de operación, aunque reconoció que los créditos tendrán un costo más elevado.

"Si la banca está captando a 9 y 10% no puede prestar pues al 8 porque iría en contra de su negocio", señaló.

Otro de los puntos abordados fue el Decreto Supremo 5771, referido al gas natural licuado (GNL). El representante empresarial explicó que esta disposición no tendría un impacto directo significativo sobre gran parte de la industria, debido a que las empresas están conectadas a los gasoductos que les suministran gas natural.

Sin embargo, expresó preocupación por las disposiciones relacionadas con la exportación de este recurso, tomando en cuenta que las reservas nacionales estarían alrededor de los 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF), según estimaciones de expertos que mencionó. Advirtió que esta situación obliga a analizar la disponibilidad de gas para el mercado interno en los próximos años.

El industrial también se refirió a las medidas económicas que afectan directamente al bolsillo de la población, como el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar y los costos de los créditos, frente a salarios que no han aumentado en la misma proporción.

Reconoció que el impacto es especialmente fuerte para las personas que trabajan en el sector informal, que representan alrededor del 85%, según sus declaraciones. En ese sentido, consideró necesario que el Gobierno impulse un plan de empleo y empleabilidad para generar nuevas oportunidades laborales.

Respecto a un posible incremento salarial, advirtió que debe analizarse con cuidado porque las empresas también atraviesan dificultades por la reducción de sus ventas y el aumento de sus costos de operación.

Finalmente, sobre la recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para los municipios y el incremento del precio de los materiales de construcción, señaló que las autoridades subnacionales deberán evaluar cómo concluir las obras que fueron presupuestadas con costos anteriores.

El representante de la Cámara Nacional de Industrias insistió en que el ajuste económico debe involucrar también al Estado y no recaer únicamente sobre las familias y el sector privado.

"El gobierno también tiene que hacer sacrificios, tiene que cerrar las empresas deficitarias, tiene que recortar su gasto fiscal", afirmó.