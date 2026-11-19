El Ministerio de Trabajo emitió este miércoles el Instructivo mediante el cual establece las disposiciones y plazos obligatorios para el pago del Aguinaldo de Navidad correspondiente a la gestión 2026. Tanto empleadores del sector privado como entidades del sector público tienen como fecha límite improrrogable hasta el domingo 20 de diciembre de 2026 para hacer efectivo el beneficio.

La normativa recuerda que el incumplimiento del pago oportuno en el sector privado dará lugar a la sanción del pago doble en favor de los trabajadores, conforme lo establece la Ley de 18 de diciembre de 1944. En el sector público, la disposición alcanza al personal activo y retirado con derecho al beneficio, bajo responsabilidad administrativa de las instancias ejecutivas de cada entidad.

¿Quiénes reciben el beneficio y cómo se calcula?

El instructivo precisa que el aguinaldo corresponde a todas las trabajadoras y trabajadores que presten servicios remunerados por cuenta ajena, bajo subordinación y dependencia, cualquiera sea su modalidad contractual, siempre que cumplan el tiempo mínimo exigido (tres meses continuos para empleados y un mes calendario para obreros).

Monto y forma de pago: El beneficio debe cancelarse íntegramente en dinero, sin que pueda ser objeto de embargo, retención, compensación o descuento de ninguna naturaleza. Corresponde a un mes de sueldo para empleados y a 25 días de salario para obreros (o por duodécimas si el tiempo de servicio es menor al año, cumpliendo el mínimo legal).

Base de cálculo: Se determina sobre el promedio del total ganado en los últimos tres meses anteriores al pago (o los tres meses previos a la desvinculación laboral). Esto incluye el salario básico, comisiones, bono de antigüedad, horas extras, recargo nocturno, domingos y feriados trabajados, y toda remuneración de carácter permanente. Para los obreros que hayan trabajado un mes calendario, el cálculo se hará sobre la remuneración de ese mes.

Presentación de planillas y controles

Una vez cumplido el desembolso, los empleadores y entidades obligadas deberán presentar las planillas de pago del aguinaldo a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT) hasta el miércoles 30 de diciembre de 2026, previo depósito del costo del servicio establecido.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo informó que las jefaturas departamentales y regionales a nivel nacional controlarán el estricto cumplimiento del instructivo y recibirán las denuncias de los trabajadores en caso de vulneración a sus derechos laborales.

El instructivo del Ministerio de Trabajo establece las disposiciones para el pago del aguinaldo de Navidad 2026.

El documento oficial detalla los plazos y las condiciones para el pago del aguinaldo 2026.

El instructivo fija la fecha límite para el pago del aguinaldo 2026 en el sector público.