El Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia de media jornada laboral para los servidores públicos del departamento de Tarija este jueves 19 de noviembre de 2026, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la adhesión de este departamento a Bolivia.

La determinación fue comunicada por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, dependiente del Ministerio de Trabajo, en atención a una solicitud presentada por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija.

Según el comunicado oficial, la medida tiene como finalidad facilitar la participación de los trabajadores en los actos cívicos programados en homenaje a esta fecha histórica.

El documento establece en su primer punto: “Se dispone, de manera excepcional, tolerancia de media jornada laboral para las servidoras y los servidores públicos del departamento de Tarija, el jueves 19 de noviembre de 2026, con la finalidad de facilitar su participación en los actos cívicos programados en homenaje a esta fecha”.

El Ministerio de Trabajo dispuso tolerancia de media jornada para los servidores públicos de Tarija este jueves 19 de noviembre de 2026.

En el caso de las instituciones públicas, las unidades de Recursos Humanos deberán coordinar la aplicación de esta disposición y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Para ello, tendrán que organizar turnos y asignar al personal necesario para evitar interrupciones en la atención a la población.

¿Qué pasa con los trabajadores del sector privado?

La disposición no establece una tolerancia automática para todos los trabajadores del sector privado. El Ministerio de Trabajo señala que su aplicación deberá ser acordada entre empleadores y trabajadores, tomando en cuenta las características de cada actividad, las modalidades y los horarios laborales, en el marco de la normativa vigente.

Al respecto, el comunicado precisa: “En el sector privado, la aplicación de la tolerancia deberá ser acordada entre empleadores y trabajadores, considerando las características de cada actividad, las modalidades y los horarios de trabajo, en el marco de la normativa laboral vigente”.

El Ministerio de Trabajo convocó a la población a participar de las actividades conmemorativas con responsabilidad y respeto, fortaleciendo la identidad y la convivencia del pueblo tarijeño.